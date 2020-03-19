Ваенга заинтриговала фанатов сообщением о прибавлении в семье

Москва, 19 марта. Известная эстрадная певица Елена Ваенга заинтриговала фанатов сообщением о прибавлении в семействе. Радостную новость она рассказала в Instagram.

«Ура! В нашей семье прибавление! Ура!» — написала исполнительница, не добавив никаких подробностей.

Артистка опубликовала картинку, на которой запечатлен аист, принесший родителям младенца.

Фанатов новость озадачила. Ведь Ваенга не уточнила, у кого именно родился ребенок, а также мальчик это или девочка. Поклонники, несмотря на недоумение, сочли публикацию прекрасным поводом для радости. В многочисленных комментариях они поздравили артистку и высказали свои догадки.

«Хорошая новость — человек родился!!! Здоровья маме и малышу!» — откликнулась nataly101158.

«Жизнь продолжается!! Поздравляем!! Счастья!!!» — написала uliana3513.

«В хорошую семью прилетел аист!!!» — отметила galinashpachenko.

«Дети — это радость и смысл жизни!!!» — добавила natasnitkaite.

Напомним, что у Ваенги уже есть ребенок. Сына, которому решили дать имя Иван, исполнительница родила 10 августа 2012 года в Санкт-Петербурге. Кроме того, у певицы есть младшая сестра Татьяна, которая работает в дипломатической сфере и владеет несколькими языками. По предположениям подписчиков, именно о рождении ее ребенка и сообщила в посте Ваенга.

Ранее поклонники заподозрили, что известная певица Елка ждет ребенка. Слухи о беременности артистки появились после того, как один из ее нарядов подчеркнул заметно округлившийся живот.