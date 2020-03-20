Сирия, 20 марта. Жертвами взрыва в городе Азаз стали около 20 человек. Курдские боевики заявили об уничтожении семи протурецких боевиков в ходе последних вылазок в Алеппо. В городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре было найдено тело женщины, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в южных районах Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: оказывают поддержку террористам на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве женщины в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: заявили о ликвидации семи протурецких боевиков во время последних вылазок в Северном Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась уточненная информация о взрыве в городе Азаз, о котором сообщалось накануне. Согласно данным военного источника в сети Telegram (rybar), детонация заминированного автомобиля произошла у развязки Аль-Джамаль, где находится множество торговых лавок, а также контрольно-пропускной пункт протурецких сил. Жертвами взрыва стали около 20 человек, двое из которых погибли. Среди пострадавших есть дети. Напомним, местные активисты подозревают в минировании транспортного средства членов курдских бандгрупп, пожелавших отомстить за обстрелы со стороны союзников Турции в районе Тель-Рифата.

Как известно, члены группировки «Силы освобождения Африна» нередко организуют вылазки в зонах контроля протурецких формирований. О результатах последних из них сообщил Twitter-канал (rojavanetwork). В период с 16 по 18 марта курдскими боевиками были ликвидированы семь членов поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии», еще 19 получили ранения. Кроме того, утверждается, что союзники Анкары потеряли одну единицу военной техники.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились сведения о новой вылазке неизвестных на юго-востоке провинции в оккупированных курдскими бандгруппами районах. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), в городе Хаджин было найдено тело убитой женщины. Предполагается, что к сучившемуся причастны террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, несмотря на то, что формально эта территория находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), здесь нередко наблюдаются вылазки джихадистов террористической группировки.

Провинция Даръа

В Даръа пропал ребенок. Twitter-канал (JennRollins1002) сообщает о том, что подросток по имени Мазен Саил Абдуль Хаким покинул свой дом в районе Аль-Кашеф в административном центре провинции еще в субботу и больше не возвращался. Родственники подозревают, что мальчика похитили. Предполагается, что к этому имеют отношение боевики антиправительственных бандгрупп, ведущих подпольную деятельность в координации с силами международной коалиции США, базирующимися в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Боевики продолжают пренебрегать соблюдением действующего в Идлибской зоне деэскалации режима тишины. Радикалы вновь спровоцировали столкновения с правительственными войсками в южной части провинции. Вооруженные стычки отмечаются в районе населенного пункта Аль-Фатыра. Медиапортал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет, что несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были убиты. Тем не менее официального подтверждения эта информация пока не получила.

Между тем Twitter-канал (halabtodaytv) сообщает о том, что поддержку исламистам оказывают артиллерийские дивизионы турецкой армии. По данным источника, части ВС Турции наносят удары по подконтрольным силам САР районам к востоку от города Ариха.

1 Организация запрещена на территории РФ.