Экономист Разуваев объяснил, почему сейчас не стоит менять рубли на доллары

Курс доллара опустился ниже 78 рублей. В связи с часто меняющимся курсом руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев не советует гражданам менять российскую валюту на американскую.

В пятницу на торгах Московской биржи российский рубль укрепился. По словам экспертов, причиной повышения стоимости российской валюты стало подорожание нефти. Кроме того, на изменение курса рубля могли повлиять заявления Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса рубля.

Аналитик Александр Разуваев озвучил свой прогноз касаемо курса рубля по отношению к доллару на ближайшее время.

«Как [будет изменяться цена на] нефть, так и будет динамика. Я думаю, что [курс доллара к рублю будет] примерно около текущего уровня, — 80 рублей за доллар. Что касается ставки ЦБ, то либо ее не изменят, либо повысят», — сообщил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стабилизация курса рубля произойдет, когда начнут расти цены на нефть. Собеседник ФАН поясняет, что во многом это зависит от договоренностей США и Саудовской Аравии.

«Отскок может быть в районе 40 [долларов за баррель] в мае. Люди из-за коронавируса пересаживаются на личный автотранспорт. Как раз нефтеперерабатывающие заводы в мире, которые ушли на профилактику, вернутся в строй. Спрос на бензин вырастет, а заводы дадут спрос на нефть. А на конец года мы все-таки увидим цену 50 долларов за баррель нефти и курс [доллара к рублю] будет где-нибудь 60 с чем-то», — предположил эксперт.

Однако многие люди стараются перевести свои денежные накопления из рублей в доллары из-за волатильности российской валюты. Аналитик выразил свою точку зрения на предмет того, нужно ли это делать.

«Это колониальное мышление. Есть депозит в том же Сбербанке и есть акции, которые дают хороший доход, — «Норильский никель», «Газпром», вот их надо покупать. Поэтому держать [сбережения] нужно в рублях и в российских акциях», — добавил он.

Напомним, курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели после обвала нефтяного рынка. Падение цен на нефть произошло в связи с провалом на переговорах ОПЕК+ о сокращении добычи ресурса на фоне коронавируса.

Тем не менее эксперты рекрутингового сервиса SuperJob пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться курсом доллара, несмотря на нестабильную ситуацию на мировом экономическом рынке. По сравнению с декабрем 2014 года, когда за курсом валют следили 54% россиян, сейчас им интересуются только 36% наших граждан (по данным на 20 марта).