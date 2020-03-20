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Экономика

Экономист Разуваев объяснил, почему сейчас не стоит менять рубли на доллары

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Аналитик Разуваев объяснил, почему не советует менять рубли на доллары

Курс доллара опустился ниже 78 рублей. В связи с часто меняющимся курсом руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев не советует гражданам менять российскую валюту на американскую.

В пятницу на торгах Московской биржи российский рубль укрепился. По словам экспертов, причиной повышения стоимости российской валюты стало подорожание нефти. Кроме того, на изменение курса рубля могли повлиять заявления Центробанка о готовности продать валюту для поддержания курса рубля.

Аналитик Александр Разуваев озвучил свой прогноз касаемо курса рубля по отношению к доллару на ближайшее время.

«Как [будет изменяться цена на] нефть, так и будет динамика. Я думаю, что [курс доллара к рублю будет] примерно около текущего уровня, — 80 рублей за доллар. Что касается ставки ЦБ, то либо ее не изменят, либо повысят», — сообщил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Аналитик Разуваев объяснил, почему не советует менять рубли на доллары

Стабилизация курса рубля произойдет, когда начнут расти цены на нефть. Собеседник ФАН поясняет, что во многом это зависит от договоренностей США и Саудовской Аравии.

«Отскок может быть в районе 40 [долларов за баррель] в мае. Люди из-за коронавируса пересаживаются на личный автотранспорт. Как раз нефтеперерабатывающие заводы в мире, которые ушли на профилактику, вернутся в строй. Спрос на бензин вырастет, а заводы дадут спрос на нефть. А на конец года мы все-таки увидим цену 50 долларов за баррель нефти и курс [доллара к рублю] будет где-нибудь 60 с чем-то», — предположил эксперт.

Однако многие люди стараются перевести свои денежные накопления из рублей в доллары из-за волатильности российской валюты. Аналитик выразил свою точку зрения на предмет того, нужно ли это делать.

«Это колониальное мышление. Есть депозит в том же Сбербанке и есть акции, которые дают хороший доход, — «Норильский никель», «Газпром», вот их надо покупать. Поэтому держать [сбережения] нужно в рублях и в российских акциях», — добавил он.

Аналитик Разуваев объяснил, почему не советует менять рубли на доллары

Напомним, курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели после обвала нефтяного рынка. Падение цен на нефть произошло в связи с провалом на переговорах ОПЕК+ о сокращении добычи ресурса на фоне коронавируса.

Тем не менее эксперты рекрутингового сервиса SuperJob пришли к выводу, что россияне стали меньше интересоваться курсом доллара, несмотря на нестабильную ситуацию на мировом экономическом рынке. По сравнению с декабрем 2014 года, когда за курсом валют следили 54% россиян, сейчас им интересуются только 36% наших граждан (по данным на 20 марта).

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