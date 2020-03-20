Турция приносит в жертву своих военных, чтобы сохранить присутствие в Идлибе

Власти Турции использовали нападение боевиков на военных близ Муканбаля с целью усиления присутствия в Идлибе. Как Анкара пытается при помощи жертвоприношения своих солдат закрепится на северо-западе Сирии — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Двое солдат Вооруженных сил Турции вчера погибли в результате засады неизвестных лиц во время патрулирования трассы М4 «Хасака – Алеппо» недалеко от населенного пункта Муканбаль. Минобороны Турции сообщило, что жертвами нападения боевиков стали Рамазан Найир и Огузхан Таш. Подтвердили информацию о гибели и в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно информации из местных социальных сетей, после срабатывания взрывного устройства рядом с турецким конвоем, завязалась перестрелка. На фоне этого Вооруженные силы Турции приняли решение направить подкрепление в этот район, задействуя и беспилотный летательный аппарат.

Однако более интересным является переброска к населенному пункту Муканбаль боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения») сразу после засады на турецких военных. Это является отличным доказательство скоординированной деятельности Турции и вооруженных боевиков в Идлибе, которым Анкара активно помогает финансами и вооружением, о чем неоднократно писал ФАН.

Протурецкие медийные ресурсы пытаются обвинить в организации провокации группировку «Хуррас ад-Дин» (связанную с «Аль-Каидой»1, запрещенной в РФ), однако Турция самостоятельно может стоять за организацией засады, чтобы получить возможность обосновать увеличение своего военного присутствия в Идлибе или же «восстановить» скрытые в феврале потери.

Цель Турции — сохранение контроля в Идлибе

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей сказал, что Турция решила в очередной раз прибегнуть к методике жертвоприношения своих военнослужащих, для достижения своих политических амбиций.

«Все последние действия Анкары были направлены на то, чтобы путем гибели своих военнослужащих создавать условия закрепления своих войск в Идлибе. Гибель солдат использует в качестве того, что у Турции есть претензии прежде к Сирии и к России по вопросу обеспечению безопасности их военнослужащих. Но как показывает практика, турецкие солдаты гибнут по вине самой Анкары, которая не только не выполняет соглашений, но и специально подставляет своих военных, чтобы в дальнейшем апеллировать этим фактом. Турция приносит в жертву военных для достижения своих политических целей. Анкара думает, что таким путем она может достичь целей, но это выглядит прискорбно», — говорит Перенджиев.

Спланированная провокация

По мнению Александра Перенджиева, необходимо понимать, что любую провокацию можно спланировать. Ведь для Турции главное в Идлибе — не военная составляющая, а политическая.

«Боевики сами вести себя так нагло не будут, нападая на Турцию, Россию или Сирию. Они понимают, кто сила в Идлибе. А они – не определяющий фактор, а инструмент политики, который выполняет свою оплаченную задачу. Ведь почему боевики находятся в Идлибе? Потому что Турция их защищает. Но от этих же боевиков гибнут турецкие солдаты. Анкара же хочет поиграть в геополитические игры, остаться в Идлибе, даже путем жертвоприношений своих граждан», — отмечает Перенджиев.

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с ФАН также подтвердил возможность Турцией использовать гибель военных в своих интересах.

«Нельзя исключать вариант, что они используют провокацию исключительно ради увеличения военных в Идлибе без выполнения своих обязательств, чтобы просто потом увереннее чувствовать себя на переговорах. Можно рассматривать это как подготовку, чтобы территория не возвращалась под контроль сирийского правительства», — говорит Бредихин.

Дружба с боевиками

По мнению Бредихина, проведение полноценной контртеррористической операции в Идлибе для восстановления репутационных потерь или подтверждения соблюдения московских договоренностей со стороны Турции маловероятно даже после этого инцидента.

«У Турции есть желание использовать боевиков на разных направлениях, не только в Сирии. Поэтому уничтожать их – противоестественно. Анкаре же нужно и дальше использовать их», — замечает собеседник ФАН.

Сегодня сирийские граждане зафиксировали очередной конвой турецкой военной техники, который направлялся через погранпереход Кафр Лусин в Идлиб. Отличительной чертой конвоя был тот факт, что он состоял не только из грузовиков с военной техникой, но и большим числом бетонных укрытий, которые будут использованы для установки блок-постов вдоль трассы М4.

Этот факт подтверждает, что Турция решила использовать вчерашнее нападение боевиков на своих солдат для усиления позиций в Идлибе и создания новых блок-постов. Впрочем, судя по любви Турции соседствовать с боевиками, на новых наблюдательных пунктах расположатся и, например, боевики «Тахрир аш-Шам». Факты подобной дружбы ранее публиковал военный корреспондент Олег Блохин.

По мнению Перенджиева, Турция создает новый блокпост исключительно для того, чтобы брать под крыло боевиков, дабы сделать из них тот самый инструмент.

«Причем использоваться он будет для провокаций как против сирийских военных, так и турецких солдат. И это показывает, что боевики - это управляемая сила», — обращает внимание политолог.

Неточный подсчет турецких потерь

Согласно данным Telegram-канал WarJournal, ссылающегося на свои источники, «потери турецких войск в Идлибе на 4 марта составили: убитыми — 62 и ранеными — 96 человека. В этой статистике, которую признают в Минобороны Турции, учитываются все потери турецких войск за время эскалации напряженности на северо-западе Сирии с начала 2020 года.

Однако турецкое военное руководство выступает далеко не объективным лицом. Ведь если обратить внимание на самый громкий случай с погибшими турецкими военными, информация там серьезно расходится.

Речь идет об инциденте 27 февраля, когда в результате ответного огня САА по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» были убиты, по версии Анкары, 36 турецких военных и еще несколько десятков получили ранения. Как ранее писал ФАН, многие эксперты уверены в том, что Турция сама виновата в случившемся, поскольку их военные находились на позициях боевиков. Понимали это и в Анкаре, поэтому постарались скрыть все данные о пострадавших.

Стоит вспомнить, как публиковались сведения о пострадавших. Почти сразу после обстрела позиций террористов, когда стало известно, что там находились турки, появилась информация о гибели почти 80 военных.

Пытаясь скрыть распространение информации о случившемся с 23.30 по местному времени во всей Турции были введены ограничения на доступ к сервису Twitter. Спустя несколько часов и проведенного экстренного заседания Совбеза, Анкара выпустила официальные заявления.

Сознательное сокрытие потерь

Антон Бредихин считает, что устроенная у Муканбаля провокация может служить с целью списания Турцией скрытых ранее потерь. С такой же целью может быть использована и публикация о гибели 18 марта от сердечного приступа в Идлибе турецкого солдата по имени Сезайи Атабей.

«Это может быть попытка ликвидации цифры погибших. Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. ред.) понимает, что введение войск в Сирию подразумевало потери и их необходимо было максимально снизить, иначе это отразится на его рейтинге и поддержке внутри страны. Также он понимает, что поддерживаемые из вне боевики так называемой «оппозиции» и сейчас сохраняют свои позиции. Поэтому в случае чего избежать потерь не получится. А любые крупные сведения о потерях среди турецких военных в Сирии – это крупный удар по его репутации и репутации его партии (Партия справедливости и развития — прим. ред.)», — говорит Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.