Петербургские ученые впервые расшифровали полный геном коронавируса. ФАН-ТВ

Ученым в петербургском НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первым удалось полностью расшифровать геном коронавируса. Сегодня в научном центре прошла пресс-конференция, посвященная этому событию. На встречу с журналистами пришел и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ценность научного открытия собравшимся объяснил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов. Он рассказал, как будут использоваться данные, полученные при расшифровке генома нового коронавируса. Теперь, поместив его в единую международную базу секвенированных вирусов, можно будет сравнить новый образец с вариантами, появившимися в других странах.

«Был расшифрован геном. Было подтверждено, что это — коронавирус. Это дает возможность узнавать, как меняется возбудитель, чем отличается от выделенного в других странах, и позволит на основе этих данных разработать вакцину или кастомные препараты», — заключил Лиознов.

Напомним, специалисты ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева вчера первыми секвенировали полный геном коронавируса SARS-CoV-2 в России.