Упавший в обморок при обсуждении коронавируса министр Нидерландов уходит в отставку

Амстердам, 19 марта. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс уходит в отставку, об этом сообщает агентство NOS.

Накануне Брюинс упал в обморок на заседании парламента во время обсуждения необходимых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса. На опубликованных кадрах видно, как Брюинс около трибуны пошатнулся и упал. Подняться ему помогли его коллеги. Министру дали воды, предложили присесть, но тот отказался и вскоре продолжил выступление.

Брюинс сообщил, что обсудил произошедшее с врачом. Выяснилось, что министр страдает от слабости и усталости. По словам медиков, его восстановление может занять значительное время, состояние министра не позволит ему выполнять свои задачи для борьбы с коронавирусом.

По данным на 19 марта, число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 2460, 76 человек скончались. За сутки число заразившихся увеличилось на 409.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция стала распространяться по всему миру, дошла и до России. Число заболевших COVID-19 в РФ составляет 199 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 122 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.