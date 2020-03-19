Сирия, 19 марта. Курдских боевиков подозревают в организации взрыва в городе Азаз в Алеппо. В ДТП под Хамой погибли два человека. Радикалы группировки «Хурас ад-Дин» обвиняются в похищении гражданских активистов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили несколько жилых домов в провинциях Даръа, Эс-Сувейда и Хама.

«Хуррас ад-Дин»: обвиняется в похищении шести гражданских активистов в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник (warjournal) в сети Telegram сообщает о мощном взрыве в городе Азаз на севере региона. Информации о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало. Как известно, населенный пункт находится под контролем протурецких вооруженных формирований. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение курдские боевики, действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Напомним, в первой половине дня союзники Турции, отряды которых базируются в районе Азаза, вели огонь по населенным пунктам Мараназ, Аль-Маликия и Аль-Алкамия, занимаемым курдскими бандгруппами.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал информацию о числе сирийцев, вернувшихся на территорию страны за последние сутки. Стало известно, что в течение дня 92 человека прибыли из соседнего Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», размещенные на границах Дамаска и Хомса соответственно. Через пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией вывод беженцев не осуществлялся. Напомним, этот КПП был закрыт в целях снижения риска распространения коронавируса пять дней назад.

Тем временем сирийские власти продолжают работать над восстановлением инфраструктуры и жилого фонда в населенных пунктах, пострадавших за время оккупации боевиков вооруженной оппозиции. По информации ЦПВС, был отремонтирован дом в населенном пункте Даиль к северу от Даръа. Кроме того, была завершена реконструкция одного здания в деревне Хийят в Эс-Сувейде и трех — в городе Хама.

Провинция Идлиб

Стали известны имена турецких военнослужащих, погибших в результате взрывов на юге Идлиба. По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), их звали Рамазан Найир и Огузхан Таш.

Напомним, несколько часов назад стало известно о детонации двух СВУ на маршруте следования военного конвоя ВС Турции в районе населенного пункта Мухамбаль. В установке бомб и последующем нападении подозреваются джихадисты из группировки «Хуррас ад-Дин».

Между тем появилась информация о том, что боевики данного формирования также несут ответственность за похищение ряда гражданских активистов в провинции. По сведениям новостного агентства Syrian Network for Human Rights, исламисты замешаны в исчезновении шести членов благотворительных организаций. Более того, по сведения издания, радикалы «Харрас ад-Дин» контролируют четыре секретных тюрьмы, в которых содержатся около 113 заключенных. К подобным выводам пришли те сирийцы, которые ранее находились под стражей, но были отпущены из-за нежелания боевиков вступать в конфликт с местными племенами.

Провинция Хама

Произошло ДТП в провинции Хама. Согласно данным Twitter-канала (HASAKH_NEWS), недалеко от административного центра региона перевернулся автобус с мирными жителями, в результате чего погибли двое сирийцев по имени Аль-Абдулла и Мухаммед Салех. Еще около 30 человек получили ранения. Неизвестно, что послужило причиной аварии. Отмечается, что автобус следовал из Латакии в Хасаку. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.