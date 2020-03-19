Врачи отвели коронавирусу в России полтора месяца, но сначала пообещали «пожар»

Доктор медицинских наук, профессор Борис Ревич прогнозирует, что распространение коронавируса в России остановится «месяца через полтора». Но его коллега Николай Малышев предупреждает, что в ближайшее время «разгорится пожар».

«Самый напряженный период продлится еще недели четыре, потому что довольно медленно идет нарастание по сравнению с тем, что было в Италии, Германии и других странах. То, что сейчас [в России], очень похоже на то, что было в Европе, если вы посмотрите на графики. Но о прогрессии трудно говорить. Мы говорим о прогрессии, когда есть хорошие длинные ряды, а сейчас мы имеем достаточно рваный график, как вы понимаете», — заметил Борис Ревич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Специалист в области экологической эпидемиологии и гигиены окружающей среды заявил, что конкретные выводы и прогнозы можно строить, проанализировав ситуацию в Китае.

«Последний случай [заражения коронавирусом] в Китае был вчера. То есть нам нужно посмотреть, что было в Китае, учитывая при этом, что он очень запоздал с принятием мер. Там недели две к этому подходили, пока решили, что все-таки нужно», — уточнил Ревич.

Его коллега, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев заметил, что сегодняшняя ситуация напоминает 2009 год, когда был свиной грипп, не вызвавший такой паники и принятия беспрецедентных мер.

«Тогда в Москве этим гриппом заболели 6 000 человек, умерли 63, то есть смертность составила 1%. И тогда, несмотря на то, что в Москве огромное количество разных аппаратов искусственной вентиляции легких, у нас всего один день к ним максимально было подключено 60 человек. Это больные с тяжелыми формами легочной пневмонии. Мы потом еще снабжали регионы этими аппаратами ИВЛ. Это я к тому, что сейчас все готово. И, вспоминая, что было раньше, я хочу сказать, что эпидемия свиного гриппа была тяжелая. И не было такой паники», — подчеркнул Малышев.

Тем не менее профессор считает, что ситуация с коронавирусом в России пока что набирает обороты.

«Сейчас у нас постепенно пожар разгорается. От этого мы никуда не денемся. Но у нас пока в геометрической прогрессии ничего не увеличивается, и это хороший признак. Дело в том, что, когда вот так постепенно все начинается, так или иначе развозится по другим территориям. И через какое-то время Москва отойдет, пойдет по территориям», — добавил Малышев.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как изобрели схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.