Малькевич потребовал жестко наказать журналиста «Эха Москвы» за фейк о коронавирусе

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич призвал в условиях сложной ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, максимально жестко пресекать распространение фейков и вбросов, особенно злонамеренных, сеющих панику. Для этого Малькевич предлагает внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

Ранее эту тему Малькевич обсудил в прямом эфире телеканала «Россия 24» с журналистом Стасом Натанзоном.

«Истерия вокруг коронавируса — это информационная пандемия, причем абсолютно рукотворная, — пишет Малькевич в своем Telegram-канале. — Получился интересный разговор: разобрали ситуацию в стране и в мире, обсудили самые дикие слухи и ложь последних дней вокруг вируса в России. Повторю еще раз: авторы целого ряда вбросов известны, и в связи с этим у меня вопрос: когда начнут применять закон о фейках против тех, кто разгоняет панические настроения?!»

Свои предложения глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич конкретизировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Малькевич: Закон о фейках излишне мягкий

«Есть закон о фейковых новостях, но он, на мой взгляд, излишне мягкий, о чем я не раз говорил, — отметил собеседник ФАН. — По этому закону физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до ста тысяч рублей. На мой взгляд, этого явно недостаточно».

По словам главы ФЗНЦ, ужесточение требуется в случаях, когда автор вбросов и фейков известен правоохранительным органам.

«Мы не рассматриваем ситуации, когда распространителей фейков невозможно установить, поскольку огромное количество вбросов идет из-за рубежа, — отмечает глава комиссии ОП. — Но есть огромное количество вбросов, авторов которых установить можно. Например, в Амурской области к ответственности привлекли женщину, которая распространяла панические слухи о коронавирусе. Наверняка ее оштрафуют, и это правильно. Но я считаю, что наказание должно быть максимально публичным, тогда это даст необходимый эффект».

В качестве примера такого эффекта Малькевич привел истории с розыгрышами (пранками), связанными с коронавирусом.

«Вы заметили, что у нас прекратились пранки, связанные с коронавирусом? — спросил он. — Первый пранкер — тюменский блогер — получил пять суток ареста, и это никого не остановило. Зато второму, который в метро имитировал приступ от коронавируса, грозит семь лет. Как только информация об этом появилась в СМИ, пранки тут же прекратились».

Такая же политика нужна и в отношении фейков: наказание должно быть молниеносным и максимально публичным, считает глава ФЗНЦ.

«Иначе «гамельнские дудочники» начинают вовлекать в это неопытных людей, особенно, молодежь, в том числе школьников, которых на подобные выходки явно кто-то подбивает. Но наказание должно быть таким, чтобы все школьники поняли, что это не шутки», — убежден Малькевич.

Злонамеренная провокация журналиста «Эха Москвы»

Еще страшнее, когда подобные выходки позволяют себе не желторотые подростки, а взрослые люди, в том числе журналисты. Именно таким сомнительным «подвигом» только что отметился журналист, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Асланян, рассказал глава ФЗНЦ.

«Почему такие откровенные провокации вообще сходят людям с рук?! — возмущен Малькевич. — Несколько дней назад журналист «Эха Москвы» Сергей Асланян совершил откровенный подлог, фальсификацию. Он на своей странице в соцсети написал, что лично ходил в московский сетевой магазин, где видел ополоумевших людей, слышал их крики и вопли и так далее. При этом к записи Асланян приложил фотографию очереди в магазине в Турции. Затем он этот пост удалил, но за это время паника распространялась буквально волнообразно: запись процитировало и перепостило огромное количество людей!»

Подобные безобразия власти должны пресекать на корню, уверен глава комиссии по СМИ Общественной палаты.

«Призываю Роскомнадзор перейти в режим 24/7, — говорит Малькевич. — Не буду повторять, что у нас идет информационная война, но у нас идет также война с коронавирусом, война с предателями, с фальсификаторами. Решения в подобных случаях должны выноситься моментально в режиме военного-информационно полевого суда!»

Что можно на первый раз простить неразумному школьнику, абсолютно непростительно для взрослого, тем более журналиста, совершающего сознательную провокацию, считает глава Фонда защиты национальных ценностей.