Малькевич потребовал жестко наказать журналиста «Эха Москвы» за фейк о коронавирусе

Журналист и общественный деятель Александр Малькевич призвал в условиях сложной ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19, максимально жестко пресекать распространение фейков и вбросов, особенно злонамеренных, сеющих панику. Для этого Малькевич предлагает внести соответствующие изменения в законодательство РФ.
Ранее эту тему Малькевич обсудил в прямом эфире телеканала «Россия 24» с журналистом Стасом Натанзоном.
«Истерия вокруг коронавируса — это информационная пандемия, причем абсолютно рукотворная, — пишет Малькевич в своем Telegram-канале. — Получился интересный разговор: разобрали ситуацию в стране и в мире, обсудили самые дикие слухи и ложь последних дней вокруг вируса в России. Повторю еще раз: авторы целого ряда вбросов известны, и в связи с этим у меня вопрос: когда начнут применять закон о фейках против тех, кто разгоняет панические настроения?!»
Свои предложения глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич конкретизировал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Малькевич: Закон о фейках излишне мягкий
«Есть закон о фейковых новостях, но он, на мой взгляд, излишне мягкий, о чем я не раз говорил, — отметил собеседник ФАН. — По этому закону физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тысяч до ста тысяч рублей. На мой взгляд, этого явно недостаточно».
По словам главы ФЗНЦ, ужесточение требуется в случаях, когда автор вбросов и фейков известен правоохранительным органам.
«Мы не рассматриваем ситуации, когда распространителей фейков невозможно установить, поскольку огромное количество вбросов идет из-за рубежа, — отмечает глава комиссии ОП. — Но есть огромное количество вбросов, авторов которых установить можно. Например, в Амурской области к ответственности привлекли женщину, которая распространяла панические слухи о коронавирусе. Наверняка ее оштрафуют, и это правильно. Но я считаю, что наказание должно быть максимально публичным, тогда это даст необходимый эффект».
В качестве примера такого эффекта Малькевич привел истории с розыгрышами (пранками), связанными с коронавирусом.
«Вы заметили, что у нас прекратились пранки, связанные с коронавирусом? — спросил он. — Первый пранкер — тюменский блогер — получил пять суток ареста, и это никого не остановило. Зато второму, который в метро имитировал приступ от коронавируса, грозит семь лет. Как только информация об этом появилась в СМИ, пранки тут же прекратились».
Такая же политика нужна и в отношении фейков: наказание должно быть молниеносным и максимально публичным, считает глава ФЗНЦ.
«Иначе «гамельнские дудочники» начинают вовлекать в это неопытных людей, особенно, молодежь, в том числе школьников, которых на подобные выходки явно кто-то подбивает. Но наказание должно быть таким, чтобы все школьники поняли, что это не шутки», — убежден Малькевич.
Злонамеренная провокация журналиста «Эха Москвы»
Еще страшнее, когда подобные выходки позволяют себе не желторотые подростки, а взрослые люди, в том числе журналисты. Именно таким сомнительным «подвигом» только что отметился журналист, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Асланян, рассказал глава ФЗНЦ.
«Почему такие откровенные провокации вообще сходят людям с рук?! — возмущен Малькевич. — Несколько дней назад журналист «Эха Москвы» Сергей Асланян совершил откровенный подлог, фальсификацию. Он на своей странице в соцсети написал, что лично ходил в московский сетевой магазин, где видел ополоумевших людей, слышал их крики и вопли и так далее. При этом к записи Асланян приложил фотографию очереди в магазине в Турции. Затем он этот пост удалил, но за это время паника распространялась буквально волнообразно: запись процитировало и перепостило огромное количество людей!»
Подобные безобразия власти должны пресекать на корню, уверен глава комиссии по СМИ Общественной палаты.
«Призываю Роскомнадзор перейти в режим 24/7, — говорит Малькевич. — Не буду повторять, что у нас идет информационная война, но у нас идет также война с коронавирусом, война с предателями, с фальсификаторами. Решения в подобных случаях должны выноситься моментально в режиме военного-информационно полевого суда!»
Что можно на первый раз простить неразумному школьнику, абсолютно непростительно для взрослого, тем более журналиста, совершающего сознательную провокацию, считает глава Фонда защиты национальных ценностей.
«В качестве дополнительной меры предлагаю Роскомнадзору публиковать на главной странице списки выявленных фейкометов, — говорит он. — А еще хочу предложить все деньги, которые будут взысканы в виде штрафов за подобные преступления, переводить на счета больниц, которые борются с коронавирусом. Готов инициировать обсуждение срочной поправки в закон, чтобы штрафы за фейки в условиях чрезвычайных ситуаций — пандемий, стихийных бедствий и так далее — были увеличены в десятки раз.
У нас любят стонать, что государство строгое, так вот — посмотрите на другие страны — Италию, Францию, Бельгию: там из дома можно выйти только со специальной справкой и еще надо уговорить полицейского поставить на эту справку печать! И никто там не кричит про тоталитарное государство!»
«Но главное мое предложение — деньги, полученные от штрафов за фейки, немедленно переводить на счета больниц: и наказание последует, и люди будут знать, на что расходуются эти средства», — резюмировал Александр Малькевич.