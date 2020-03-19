В ДНР рассказали, почему жителей республики не пугает коронавирус

Донецк, 19 марта. Жители ДНР мало подвержены панике из-за коронавируса, потому что уже давно привыкли жить в условиях войны. Об этом рассказал донецкий ополченец, блогер и поэт Павел Кухмиров.

По его словам, ситуация с мировой пандемией не заставляет местное население бежать в магазины и впрок запасаться продовольствием, как это делают во многих странах.

«Полки магазинов хреновые, многого нет. Но они тут такие не из-за коронавируса, а уже несколько лет. И бывали гораздо худшие времена, и я их прекрасно помню, когда ты идешь по городу и тупо пытаешься купить зажигалку, а их нет. Просто нигде. Местное население уже давно запаслось всем, чем могло», — объяснил Кухмиров.

Ополченец уверен, что жители республики не поддаются страху не потому что не испытывают его, а потому что «уже давно ко всему привыкли», пишет «Царьград».

«Город пережил фронтовые эпидемии в 2014–2015 годах, о которых в России ничего не знают. И после них коронавирусом напугать довольно тяжело. Поэтому здесь никакого ажиотажа нет, с одной стороны», — продолжил он.

С другой стороны, как рассказывает Кухмиров, «народ себя ведет невообразимо сознательно» — половина населения носит маски. Люди соблюдают посильные меры защиты совершенно спокойно, без паники.

Блогер поделился, что недавно увидел в донецком Instagram популярный пост: местный житель рассказывал, как в регионе пытаются начать шумиху по поводу коронавируса, но «ни хрена у них не получается».

«Ребята, у нас идет война. И вероятность того, что сосед выстрелит тебе из пушки в окно, гораздо выше, чем если прилетит коронавирус, и ты сдохнешь от него», — заметил Кухмиров.

Напомним, что на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Шесть лет назад ДНР и ЛНР после госпереворота в Киеве заявили о независимости, в ответ украинские власти развернули против республик военную операцию.

На прошлой неделе ДНР понесла крупнейшие за полгода потери из-за обострения боевых действий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность атак и выпустили по республике более 300 боеприпасов.