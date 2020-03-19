Триполи, 19 марта. Американская журналистка Линдси Снелл сообщила о переброске в Ливию десятков сирийских боевиков, несмотря на тот факт, что среди них был обнаружен зараженный COVID-19. Об этом она написала в Twitter.

По словам Снелл, ранее стало известно, что в Африне в Сирии в рядах рядов радикалов так называемой Сирийской национальной армии (СНА) — именно за их счет Турция пополняет редеющие ряды террористов «Правительства национального согласия» (ПНС) Ливии — была обнаружена вирусная инфекция COVID-19. Тем не менее, подчеркивает журналистка, два дня назад 72 джихадиста, в числе которых был и зараженный, все равно были отправлены в Ливию.

Представители СНА в свою очередь утверждают, что все направленные в Ливию были проверены на вирус до отъезда. Как известно, Турция является главным спонсором Сирийской национальной армии. Снелл, указав на это, отметила, что проведение тестов на коронавирус среди десятков боевиков стало бы непостижимой тратой ресурсов, необходимых для турецкого народа.

Ранее американская журналистка в подробностях рассказала о том, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сотрудничает с сирийскими террористами из «Аль-Каиды»1 (запрещена в России) и вербует их для боев на стороне ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.