Коронавирус распространился на две трети африканских стран

Каир, 19 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 активно распространяется на Африканском континенте — случаи заболевания зарегистрированы в 35 странах региона, что составляет две трети африканских стран. Об этом сообщило агентство Africanews.

COVID-19 проник в Африку в середине февраля, когда в странах Европы, Азии и Америки уже были выявлены тысячи заболевших. В настоящее время в Африке зарегистрировано более 630 случаев заражения коронавирусом. Ряд стран приняли масштабные меры по предотвращению распространения инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что статистка заболевания COVID-19 в Африке остается изменчивой — не все страны предоставили точные данные о том, когда и как произошло заражение.

Наибольшее число смертельных случаев выявлено в странах Северной Африки, откуда вирус проник на континент. Власти Алжира сообщили о 72 случаях заражения в стране, в Марокко выявлено 49 случаев COVID-19, в Тунисе — 36. Лидером по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом в Северной Африке стал Египет — 196 зараженных. При этом инфекция не выявлена в Ливии и Западной Сахаре.

В Западной Африке COVID-19 распространился в 11 странах: Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, Берег Слоновой Кости, Либерия, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Того, Гамбия. При этом заболевших COVID-19 не выявлено в Сьерра-Леоне, Кабо-Верде, Мали, Нигер, Гвинея-Бисау.

В Центральной Африке вирус обнаружен в семи странах: Камерун, Центральноафриканской Республике, Конго-Браззавиле, ДР Конго, Экваториальной Гвинее, Габоне и Чаде. Случаев заражения не выявлено в Сан-Томе и Принсипи.

В Южной Африке COVID-19 выявлен в Эсватини, Намибии, Южной Африке и Замбии. Случаев заражения не зарегистрировано на Мадагаскаре, в Мозамбике, Малави, Зимбабве, на Коморских Островах, в Лесото, Анголе, Ботсване.

В Восточной Африке коронавирус диагностировали у пациентов в Эфиопии, Кении, Руанде, на Сейшельских островах, в Сомали, Судане, Танзании, Джибути и Маврикии. Не выявлено случаев COVID-19 в Эритрее, Бурунди, Южном Судане, Уганде.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились. В КНР зафиксировали более 80 тысяч заболевших, свыше 3,2 тысячи скончались. В России заразились 199 человек, летальных исходов нет.