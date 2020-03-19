Баранец с иронией отреагировал на «мультик» США об авиаударе по С-400 и «Тополю-М»

Москва, 19 марта. Американская компания Lockheed Martin показала «уничтожение» российских комплексов «Тополь-М» и С-400. Военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу такие «мультики» США напомнили ссоры в песочнице.

Военно-промышленная компания Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения, смоделировала авиаудар по комплексам, которые стоят на вооружении у России. В ролике наведение крылатой ракеты на цель производится посредством истребителей и беспилотников. В американской компании объявили, что к 2024 году планируют выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 в год.

Баранец в ответ на такие бравады с иронией заметил, что изрекающие их американские военные эксперты, аналитики и генералы напоминают «описавшихся мальчишек в песочнице».

«Вася, у меня пипка больше, чем у тебя, и я тебя из рогатки сильнее прострелю», — цитирует его «Царьград».

Военный обозреватель обратил внимание, что представленный в ролике авиаудар — теория, а на практике все обстоит иначе. Он подчеркнул, что нарисовать можно все что угодно, однако люди вряд ли воспримут это всерьез.

«Это типичная нахальная американская бравурность. Которую, в общем, давно по рогам не били», — отреагировал он на видео.

Ранее стало известно, что российские Вооруженные силы получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» и испытали его способность открывать огонь по приближающимся самолетам. Обозреватели американского журнала Newsweek назвали ЗРК «убийцей крылатых ракет».