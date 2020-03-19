Евгений Гурьев: «Революция 1917 года — это революция без лидера». ФАН-ТВ

В Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция на тему предательства элит во время Февральской революции 1917 года. В качестве экспертов выступили известные историки и политические деятели.

Спикеры отметили, что сегодня в России политическая ситуация стабильна, и нет причин для повторения подобных событий.

Тем не менее, случившиеся в 1917 году можно трактовать по-разному. Например, историк Евгений Гурьев считает, что в феврале произошла именно народная революция, а не предательство элит. Петроград взяли люди. И элитам уже пришлось решать за кем идти: за царем или народом. А в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, например, был произведен именно заговор элит.

«Февральская революция 1917 года — это революция без лидера. Это революция стихийная, народная. И любые представители верховной власти, по большому счету, «ухватились за хвост» уходящего события», — резюмирует историк.

Напомним, что февральско-мартовская революция 1917 года привела к свержению монархии и формированию Временного правительства. В ходе антиправительственных действий погибло порядка полутора тысяч россиян.