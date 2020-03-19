Народный артист РСФСР Игорь Богодух умер в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 19 марта. Народный артист РСФСР Игорь Богодух скончался в возрасте 82 лет в Ростове-на-Дону, сообщили в Ростовском театре драмы имени Горького.

Смерть артиста стала большой потерей для театра, говорится в сообщении. Богодух был добрым и очень порядочным человеком. Руководство театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актера.

Проститься с Богодухом можно 21 марта в 11.00 в фойе театра. Жителей Ростова-на-Дону пригласили на церемонию памяти известного актера.

Игорь Богодух работал в театре имени Горького с 1964 года. Он играл в спектаклях по классическим произведениям русской литературы — «Ревизор», «Белая гвардия», «Женитьба», «Тихий Дон».

Актера неоднократно приглашали в кино. Зрители его помнят по фильмам «Узник замка Иф», «Морской волк», «Таксистка». Богодух был в числе артистов, которые выступали перед ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Богодух поддерживал молодых артистов, давал мастер-классы. Актер старался, чтобы театр оставался интересен зрителю.