Движение поезда Адлер – Калининград приостановлено по просьбе Литвы

Москва, 19 марта. РЖД временно приостанавливает движение поезда Адлер – Калининград, проходящего по территории Литвы, в связи с нотой МИД Литвы. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Внешнеполитическое ведомство Литвы попросило отменить движение поезда на фоне вспышки коронавируса. В настоящий момент через Литву следуют поезда из Москвы и Петербурга в Калининградскую область и обратно.

Поезда в Калининград, которые отправятся из Адлера 19 и 21 марта, проследуют только до Минска. С 23 марта поезд будет курсировать по маршруту Адлер — Смоленск.

По данным на 19 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 147 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.

Ранее РФ приостановила пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности.