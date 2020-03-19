Киркоров признал Леонтьева королем российской сцены и пошутил про коронавирус

Москва, 19 марта. Известный российский певец Филипп Киркоров отрекся от своего титула короля российской эстрады и символично передал свою корону Валерию Леонтьеву, которому 19 марта исполнился 71 год.

В своем поздравлении Киркоров назвал Леонтьева «королем и властелином сцены», а также напомнил, что их дружбе уже больше 40 лет. При этом он пошутил про охвативший весь мир коронавирус, упомянув неких «коронованных вирусных самозванцев», которые не могут затмить настоящего короля.

«Будь здоров, счастлив и конечно все так же востребован и любим миллионами, вне зависимости ни от каких коронованных вирусных самозванцев! На каждый вирус есть вакцина по имени Леонтьев, и это уже исторический факт! Люблю тебя всем сердцем и обожаю! Твой Ф.К.», — пишет певец в Instagram.

Большинство подписчиков Киркорова присоединились к поздравлениям, отметив, что оба артиста являются наиболее яркими представителями российской эстрады.

«Здоровья, сил, энергии на много лет вперед. И спасибо за все!», «С днем рождения. Обожаю Валерия, он вне времени», «Какие мужчины! С днем рождения», — пишут в комментариях.

Напомним, что Леонтьев был одной из главных звезд российской эстрады в девяностых годах. За свою музыкальную карьеру он записал более 20 альбомов, многие из которых разошлись миллионными тиражами. В апреле прошлого года певец отменил два выступления в рамках гастрольного тура «Я вернусь» по состоянию здоровья, а в июле заявил о прекращении концертной деятельности. Для многих поклонников это стало настоящим ударом. В Instagram артиста появилось множество комментариев с просьбами продолжить выступления.