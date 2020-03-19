Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Москва, 19 марта. Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что инфицирование коронавирусом во время секса возможно, и объяснил, как оно может произойти.

На своем YouTube-канале известный врач опубликовал новый ролик, в котором ответил на часто задаваемые вопросы о COVID-19. Комаровский признался, что когда записывал первое видео «30 ответов на вопросы о коронавирусе», то думал, что снимать новый ролик не будет необходимости, но, вопреки ожиданиям, получил еще 300 новых вопросов. В одном из них интернет-пользователи поинтересовались, передается ли коронавирус половым путем.

По словам Комаровского, этот способ передачи для коронавируса не доказан, но, тем не менее, возможен. Врач уточнил, что влюбленным «придется очень постараться», чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхних частей тела, то есть не поцеловаться.

«При половом акте коронавирус легко можно передать посредством поцелуев. В Интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу. Карантин — удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к Новому году», — пошутил он.

Комаровский ответил еще на 24 популярных вопроса пользователей. В Сети медика также спросили: «Куда бежать, если чувствую, что заболел?»; «Как быть с мобильным телефоном?»; «Увозить ли ребенка в деревню?»; «Почему нет заболевших в Африке?»; «Можно ли заразиться через фрукты?»; «Что означает «тесный контакт»?».

Говоря о последнем, врач объяснил, что подразумевается нахождение на расстоянии менее двух метров и совместное пребывание в замкнутом пространстве более 15 минут.

Ранее Комаровский рассказал, чего категорически нельзя делать, пытаясь защититься от коронавируса.