Специалист по HR дал советы по переходу на «удаленку» из-за коронавируса

Российские компании в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 переводят сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые россияне осознанно самоизолируются, прислушиваясь к рекомендациям врачей, правительства и стран, только что переживших эпидемию. Однако к домашнему графику работы фрилансеров готовы далеко не все.

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров обращает внимание работодателей на важность системного подхода к организации «удаленки».

«Те, у кого нет опыта удаленной работы, но этот процесс должен быть спланирован, и во всем должна быть система. Нельзя частично переводить коллектив на удаленную работу, а часть оставлять в офисе — это многократно усложняет все системы взаимодействия внутри отделов и в компании в целом», — объяснил он.

По словам эксперта, значительная часть компаний при переводе на вынужденную «удаленку» уже столкнулась с отсутствием у сотрудников стационарных компьютеров и ноутбуков.

«Сегодня мобильный телефон и планшет и музыкальный центр собой заменяют, и сказки детям рассказывают, и видео на телевизор транслируют», — констатировал Захаров.

При переводе на удаленный режим работы компания должна обеспечить своим сотрудникам необходимые условия труда на дому: передать в пользование рабочую технику, открыть доступ к рабочим ресурсам и общим чатам.

Универсального совета по удаленной работе нет, считают в SuperJob, все зависит от специфики работы. Тем не менее Федеральное агентство новостей решило перечислить основные правила эффективной «удаленки».

Организуйте себе рабочее место

Идеально, если вам удастся устроить в доме «кабинет» и удаляться туда на работу сразу после выхода из ванной. Но даже если квартира не позволяет обустроить целую комнату под рабочее место, «назначьте» своим временным кабинетом любое удобное пространство и создайте в нем рабочую атмосферу.

Там и только там должны лежать рабочие документы, техника и все, что используется в работе. Это место должно быть неприкосновенным для посторонних вещей, хлама, детских игрушек, тарелок и всего, что относится к домашнему быту.

Чем строже вы разделите пространство на рабочее и домашнее, тем проще будет влиться в рабочий ритм в домашних условиях. Также очень важно содержать дом в чистоте: работать посреди хаоса будет непросто.

То же самое советуют HR специалисты.

«Для работы на дому сотруднику, конечно, необходимо организовать комфортное рабочее место: в идеале — изолированное помещение, где есть стол, стул, минимум шума и собраны все необходимые технические средства. Абсолютное большинство тех, кто подолгу работает из дома, стараются избегать кухни, чтобы не отвлекаться на постоянные приемы пищи. Лучше заранее, перед началом дня, обеспечить рабочее место необходимой жидкостью (чай, кофе), чтобы не отвлекаться от работы», — объяснили ФАН в пресс-службе SuperJob.

Просыпайтесь вовремя и следуйте привычному расписанию

Опытные фрилансеры утверждают, что один из главных соблазнов удаленной работы — желание поспать подольше, когда уже нет необходимости тратить время на дорогу. Но это ошибка: просыпаться надо в то же самое время, в какое вы привыкли, чтобы не сбивать режим. Освободившиеся часы можно потратить на утренние упражнения, неторопливый завтрак или ленивый душ.

К работе старайтесь приступать в то же время, в какое вы приходили в офис. Как ни в чем ни бывало открывайте рабочие чаты, здоровайтесь с коллегами и начинайте рабочий день. Следуйте тому же графику, в котором вы привыкли работать, и даже на обед «уходите» в привычное время.

Сохраняйте опрятный вид

Художники и дизайнеры уже придумали множество шутливых образов из серии «в чем я работаю дома». Главный совет от специалистов по персоналу — даже в домашних условиях сохраняйте приличный вид. Не работайте в пижаме или нижнем белье, одевайтесь так, как если бы вам предстояла видеоконференция.

Если вы привыкли бриться по утрам — сохраняйте этот ритуал. Словом, делайте все, что вы обычно делаете перед выходом на работу, — это поможет сохранить сосредоточенность и не «распуститься» за время карантина. Пусть забота об опрятности и чистоте не проиграет от перевода на «удаленку».

Делайте перерывы по расписанию

В «офисной жизни» мы часто делаем маленькие перерывы: выходим покурить, попить кофе или поболтать с коллегами вне рабочего кабинета. Хорошие новости: на «удаленке» можно делать все то же самое — с разницей, что способов небольшого отдыха становится намного больше. Делайте запланированные перерывы в работе на физические упражнения, звонки друзьям, общение с детьми или игру с домашними животными, на чай или просто на то, чтобы постоять у окна.

Многие фрилансеры признаются, что именно такие перерывы помогли им встроить в день полезные привычки: физическую нагрузку, процедуры по уходу за собой и даже легкую уборку дома.

Продолжайте общаться с людьми

Работа в четырех стенах ощутимо влияет на психику, поэтому чтобы не загрустить, обязательно поддерживайте связь с коллегами в течение дня. Рабочие чаты, видеозвонки, созвоны и электронные письма — используйте все средства, чтобы сохранять эффект присутствия в офисе.

Если вам психологически тяжело без людей и вы не умеете сосредотачиваться в одиночку, подключите кого-то из коллег по видеосвязи и работайте со включенной веб-камерой.

Договоритесь с домашними

Одна из сложностей фриланса — объяснить родным этот парадокс: вы вроде бы дома, но на самом деле на работе. Нет, вы не можете сейчас поиграть/помочь/поговорить/обсудить — у вас в разгаре рабочий процесс.

Договаривайтесь делать срочные домашние дела в рабочие перерывы, а в остальное время попросите домашних вести себя так, будто вас нет дома.

Делайте ритуальные «уходы с работы»

Если вы привыкли в 18 часов уходить с работы, обязательно сделайте то же самое дома. Закройте компьютер, переоденьтесь, примите душ и скажите домашним: «Привет, я дома!». Это переключит вас с рабочего режима на отдых.

Обязательно выходите на улицу подышать воздухом и сменить обстановку. Если позволяет карантинный режим в вашем городе, то можно даже сходить в гости, выгулять собаку или просто пройтись в магазин. Если вы весь день провели дома, вечером надо обязательно получить порцию приятных впечатлений.

Надеемся, у вас все получится!

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве и других регионах отменены мероприятия, численность людей на которых превышает 50 человек. Школы сначала были переведены на режим свободного посещения, но с 23 марта по 12 апреля учащихся и вовсе отправили на карантин. Родителям рекомендовано следить за тем, чтобы дети находились дома, а не на улице. Для обеспечения дистанционного обучения в период с 30 марта по 12 апреля будет организована система ведения уроков онлайн.

По опыту азиатских стран, которые только сейчас «выходят» из эпидемии, самым действенным способом остановить распространение коронавируса считается самоизоляция и сокращение количества контактов между людьми.

Одними из первых своих сотрудников отправили домой Twitter, Facebook и другие IT-компании. «Яндекс» рекомендовал сотрудникам перейти на удаленный режим работы или же воздержаться от использования общественного транспорта — как минимум в часы пик.

Власти Подмосковья 12 марта посоветовали работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу, а 18 марта с таким же предложением обратился к жителям Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

«Режим удаленной работы вводится пока что на одну неделю, в конце недели сообщим, будет ли он продлен, — написал Собянин. — Он касается всех офисов компании во всех городах и странах, за исключением тех офисов, где удаленная работа невозможна. В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы по возможности перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией».

Безусловно, в России есть те, кто работает на «удаленке» всю жизнь и хорошо изучил все плюсы и минусы такой занятости. Однако для большинства это — совершенно новая ситуация. При этом специалисты считают, что к моменту окончания эпидемии COVID-19 рынок труда необратимо изменится: не все компании захотят возвращаться к работе в офисе. Даже несмотря на то, что цены на офисную недвижимость упадут.

На момент публикации в России зафиксировано 199 случаев заболевания коронавирусом. В четверг, 19 марта, оперштаб сообщил, что еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве.