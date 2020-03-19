Самбурская дала пощечину внучке Талызиной

Москва, 19 марта. Известная актриса Настасья Самбурская ударила внучку народной артистки РСФСР Валентины Талызиной на съемках сериала «Патриот» телеканала ТНТ.

Звезда «Универа» сыграла в новом проекте саму себя. Как не раз рассказывали коллеги актрисы, у нее далеко не самый мягкий характер. Теперь об этом узнала и Анастасия Талызина.

По сюжету сериала ее героиня отправилась покорять Москву, где попала на съемочную площадку исторического сериала. Ей предстояла совместная сцена с Самбурской — Талызина должна была сказать пару фраз и поцеловать ей руку, ответом на что стала бы пощечина.

Рука у Самбурской оказалась тяжелой. Видимо, она не рассчитала силы, либо хотела добиться большей правдоподобности, но после сцены у Талызиной остался ярко-красный отпечаток.

«Вызванные на съемочную площадку гримеры лишь развели руками и поделать с внешним видом актрисы уже ничего не смогли», — констатировали в пресс-службе ТНТ.

Премьера сериала состоялась 10 марта. Роли в нем достались Антону Жижину, Алексею Базанову, Владимиру Сычеву и многим другим артистам.

Недавно звезда сериала «Универ» снялась в эротической фотосессии для мужского журнала Maxim. Обложку апрельского выпуска издания со своей фотографией актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram. За месяц до его выхода Самбурская заинтриговала фанатов видео со съемок — знаменитость позировала в нижнем белье на барной табуретке, держась за микрофон.