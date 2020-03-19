Афганистан, Иран, Китай и другие страны попросили РФ о помощи в борьбе с коронавирусом

Москва, 19 марта. Афганистан, Иран, Китай и ряд других стран обратились к России за помощью из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Все страны пытаются использовать хорошие, дружеские связи, каналы сотрудничества и взаимодействия для решения целого ряда задач. Действуют так, как действовали бы все государства, которые хотят помочь собственному народу», — отметила она.

По словам Захаровой, каждое обращение Москва рассматривает в межведомственном формате, а затем принимает решение в рамках общероссийского штаба.

Напомним, что Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания и Германия на сегодняшний день являются основными очагами коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии из-за быстрого распространения инфекции. За несколько месяцев она успела охватить весь мир.

По одной из версий источником коронавируса нового типа стали летучие мыши, которых едят в Китае. По другой — вирус был завезен в страну американской дипломатической почтой.

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс «Евровидение». Кроме того, был отменен турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.