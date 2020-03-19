Гурьев заявил о несопоставимости числа жертв от коронавируса и великой чумы XIV века

Мировая истерия из-за пандемии коронавируса набирает обороты. Однако за все время человечество не раз сталкивалось с различными эпидемиями, в числе которых бушевавшие по всей Европе «испанский грипп» и великая чума ХIV века. Историк Евгений Гурьев оценил последствия от прошлых эпидемий и пандемии коронавируса.

19 марта состоялась пресс-конференция под названием «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?». В пресс-центр Медиагруппы «Патриот» были приглашены известные историки и политологи.

В числе почетных гостей оказался доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с эпидемиями прошлых времен.

«Подобные вещи в истории бывали. В общем-то, эпидемия для человечества ничем новым не является. Если вспомнить эпоху Средних веков, то западная Европа переживала эпидемии в среднем где-то каждые 10 лет. Она не то что уносила сотни, а тысячи жизней», — рассказал Гурьев.

Кроме того, историк напомнил о великой чуме середины ХIV века, которую можно назвать первой документально подтвержденной пандемией.

«Она началась в Китае, продолжилась в Италии и дошла до Московского Великого княжества. До сих пор ученые спорят, половина или треть Европы вымерла, и о скольких миллионах идет речь. Естественно, то, что происходит сейчас, пока несопоставимо по жертвам с великой чумой XIV века. Это такой реальный библейский апокалипсис. В каждом европейском городе есть памятник избавлению от этой самой чумы», — сообщил собеседник ФАН.

Если вспомнить более близкие времена, то в 1918-1919 гг. по Европе прокатилась знаменитая пандемия «испанки», говорит эксперт.

«Но не надо забывать, что «испанка» была на фоне заканчивающейся Первой мировой войны. Это разруха экономики во всех странах, кроме Японии и США. Питались плохо все, и в Германии, и в Британии, и во Франции. Люди были без денег, без возможности получать медицинскую помощь. Масштабы «Испанки» гораздо больше по жертвам», — пояснил Гурьев.

На четверг, 19 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 220 тысяч человек. Почти девять тысяч заболевших умерли, в Европе большинство смертельных случаев зафиксировано в Италии. Более 81 тысячи зараженных излечились.

В России за минувшие сутки 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших в РФ составило 199 человек.