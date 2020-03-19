Российские промышленники создали Координационный совет для борьбы с коронавирусом

Москва, 19 марта. Российский союз промышленников и предпринимателей объявил о создании Координационного совета для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг заявил президент РСПП Андрей Гурьев.

«Это необходимо для сохранения здоровья производственного персонала, обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в городах и регионах деятельности предприятий», — отметил он.

Гурьев подчеркнул, что Координационный совет будет обеспечивать взаимодействие между крупным бизнесом и органами власти. Глава РСПП напомнил, что в союз промышленников входят крупнейшие системообразующие предприятия страны, от деятельности которых зависит экономическая устойчивость целых регионов.

Отметим, что это уже не первое объединение, призванное оказать поддержку российской экономике на фоне разразившейся во всем мире пандемии. Ранее правительство РФ объявило о создании Альянса по борьбе с коронавирусом, в который вошел Российский фонд прямых инвестиций, «Яндекс», Mail.ru Group и сам РСПП.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 122,8 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело, погибших нет. По одной из версий, коронавирус, первая вспышка которого произошла в Китае, был занесен американцами вместе с дипломатической почтой. В одном из бывших американских консульств в КНР были найдены банки с надписью «Бактериологическая опасность».