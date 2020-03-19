Экономист назвал последствия падения рубля и описал сценарий отыгрывания его позиций

Главный экономист Института финансовых рынков и управления Михаил Беляев предупредил россиян о неминуемом повышении цен, которое произойдет из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.

По словам Михаила Беляева, не все так плохо, как может показаться, глядя на сегодняшний курс доллара выше 80 рублей.

«Цены повысятся — тут я, к сожалению, успокоить не могу. Они повысятся по одной простой причине. Потому что рубль упал по отношению к доллару. Конечно, в этом есть и паникерский момент. Нет фундаментальных причин, чтобы рубль настолько сильно упал. Поэтому он отыграет кое-какие позиции, но не до прежних значений. Хорошо, если остановимся на 70 рублях за доллар», — сказал проректор Национального института финансовых рынков и управления в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Тем не менее инфляция неизбежна, заявил Беляев.

«Следующим шагом повысятся цены внутри страны. А дальше все зависит от управленческих решений правительства и особенно — Центрального банка. Если ЦБ займется своей любимой забавой — давить инфляцию с помощью повышенной процентной ставки, то прогноз достаточно пессимистический. А если Центробанк удержится или его удержат от таких непродуманных шагов, и он как минимум не повысит ключевую ставку, тогда у нас есть хорошие перспективы и взгляды на то, чтобы экономика начала двигаться. Конечно, не теми темпами, которые мы от нее ожидаем, но все-таки оставалась в положительной зоне. И если она будет в этой зоне, значит, будет теоретический посыл, чтобы цены успокоились и инфляция ушла в 2-3 процента, которые допускаются, опять же, теоретически», — полагает Михаил Беляев.

По словам кандидата экономических наук, отыгрывание позиций рубля и успокоение цен — «это вопрос одного-двух месяцев».