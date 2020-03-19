Юрий Светов: «Первым предателем России был ее император». ФАН-ТВ

Тему предательства элит в ходе Февральской революции обсудили в Медиагруппе «Патриот». В рамках пресс-конференции историки, политологи, политики и журналисты обсудили причины возникновения трагических событий.

По мнению политолога Юрия Светова, император Николай II предал интересы России, когда решил учувствовать в Первой мировой войне. Кроме того, неверной стратегией стала помощь в освобождении Болгарии. Россия понесла большие потери, а Болгария стала враждебной страной. Из-за неоправданных действий императора Первая мировая война спровоцировала Февральско-мартовскую революцию 1917 года.

«Когда мы говорим о предательстве, то моя личная позиция заключается в том, что первым предателем интересов России был ее император. Увы, это так. И когда он подписал отречение — это тоже было предательство, потому что нет у нас такого положения, как отречение от престола», — высказал мнение Юрий Светов.

Но несмотря на ошибки прошлого, политолог подчеркнул, что в современной России причин для возникновения революционной ситуации не наблюдается. А имеющиеся проблемы можно решить мирными способами. Например, с помощью законодательной власти и влияния общественности.