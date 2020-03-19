Соловьев напомнил, что США еще 5 лет назад работали с коронавирусом

Москва, 19 марта. Китай обвинил США в том, что коронавирус COVID-19 в Ухань могли завезти американские военные, в Вашингтоне возмутились и вызвали официального представителя КНР в Госдеп из-за «вопиющей масштабной кампании по дезинформации». Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что возмущенные США вели работу с коронавирусом еще пять лет назад — в 2015 году.

«Никто же не забыл журнал Nature за 2015 год, где была статья об американцах, работающих с коронавирусом», — цитирует ведущего «Политэксперт».

Он также напомнил о неустановленном «нулевом» зараженном, первом носителе вируса. Кроме того, журналист поразился скорости, с которой в Вашингтоне начали реагировать на появление новой инфекции.

«Конечно, можно было бы говорить о том, что это человеческая разработка, но Западу гораздо легче поверить в то, что летучая мышь села на ромашку, которую понюхал зайчик, а этого зайчика сожрала лисичка, с которой пообщался волк, потом медведь, а дальше появилась Машенька у него за плечами», — рассказал Соловьев.

Еще один вопрос, которым в ситуации с коронавирусом задался журналист, — таинственное исчезновение огромных сумм, затрачиваемых на разработку вакцин от похожих вирусов нетипичной пневмонии, угрожавших человечеству 10 и 20 лет. Исследования спонсировались, но лекарства по-прежнему нет.

Несмотря на все сомнения, Соловьев отметил, что в вопросе происхождения, распространения и мутации вируса, безусловно, нужно ждать экспертного мнения ученых-вирусологов.

Сегодня многие эксперты склонны считать, что новый коронавирус был создан в США и завезен на территорию Китая. В частности, такого мнения придерживается директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Он рассказал, что среди прочего на это указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани — именно этот китайский город считается источником распространения вируса.