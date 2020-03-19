Путин и Си Цзиньпин обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 19 марта. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы двух государств провели в четверг телефонные переговоры, главной темой которых стала борьба с коронавирусной инфекцией. Как отметили в пресс-службе, Москва и Пекин с самого начала наладили тесное сотрудничество.

«C российской стороны дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания», — говорится в сообщении.

Собеседники пришли ко мнению о необходимости углубления кооперации в области медицины. Они также высказались за взаимодействие России и Китая в вопросе разработки лекарственных препаратов.

В ходе беседы лидеры стран обсудили и другие аспекты развития дружественных российско-китайских отношений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. В мире от заболевания, впервые зафиксированного в китайской провинции Хубэй, скончались уже более девяти тысяч человек, свыше 229 тысяч заразились.

В КНР зафиксировали более 80 тысяч заболевших, свыше 3,2 тысячи скончались. В России заразились 199 человек, летальных исходов нет.

Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения заболевания. Приостановлено пассажирское сообщение с рядом государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка. Во всех 85 субъектах России ввели режим повышенной готовности.