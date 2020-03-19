Малинкович предложил национализировать частные клиники в условиях пандемии коронавируса

Число заболевших коронавирусом в мире с каждым днем растет. По статистике, среди россиян зафиксировано 199 случаев выявления опасной инфекции. Политолог Сергей Малинкович рассказал, почему нужно национализировать частные медицинские клиники для борьбы с этим заболеванием.

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщили, что 52 человека заразились SARS-CoV-2 в России за сутки. Число заболевших составляет 199 человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах», — уточняется в сообщении.

Наибольшее число новых зараженных появилось в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях зафиксировали по пять случаев инфицирования, три пациента появились в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях. В Краснодарском крае, Тамбовской, Кировской и Воронежской областях — по два случая.

19 марта состоялась пресс-конференция под названием «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?». Местом проведения мероприятия стал пресс-центр Медиагруппы «Патриот».

В числе гостей оказался зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, в условиях пандемии COVID-19 может встать вопрос о временной национализации частных клиник в России.

«У нас уже несколько лет медицина представлена двумя сегментами — государственной и частной. Порой, если нужно срочно и без длительного ожидания получить какую-то услугу, то все-таки на последние деньги идешь в частный медицинский центр. Сейчас частная медицина в крупных городах берет 40 процентов всего этого сектора», — объяснил политолог в интервью Федеральному агентству новостей.

Сейчас государственные медицинские учреждения не справляются с потоком людей, стремящихся сдать тест на коронавирус, говорит собеседник ФАН.

«Просто не хватает пробирок. Поэтому нужно указом президента хотя бы на квартал национализировать частные центры и поликлиники. Это не значит, что их владельцы лишатся собственности. Ситуация чрезвычайная. Их всех надо перепрофилировать по государственной программе, посадить в каждый такой центр наблюдающего врача от лица государства. В случае с коронавирусом никакой платы с людей брать нельзя», — подчеркнул Малинкович.

Напомним, вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее эпидемиологи установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса, SARS-CoV-2.