Политолог Бирюков рассказал, как 9 Мая в Москве заставило США отбросить разногласия с РФ

Москва, 19 марта. Американская делегация на праздновании 75-летия Победы в Москве будет представлена на высоком уровне в знак важности сохранения памяти о Второй мировой войне, считает политолог, директор Института свободы Федор Бирюков.

Делегацию США на Параде в Москве возглавит советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен. Бирюков отметил, что в Вашингтоне по-новому взглянули на прежние штампы в двусторонних отношениях. В США помнят, что, несмотря на идеологические противоречия и различия, Вашингтон и Москва были союзниками во Второй мировой войне.

«Нынешняя пандемия заставила многих политиков иначе взглянуть на мир, пересмотреть ряд прежних штампов», — заявил политолог в комментарии радио Sputnik.

Бирюков отметил, что США политически выгодно участие в праздновании 9 Мая в Москве, так как Парад превосходит все остальные мероприятия в других странах.

«Американцы приедут с полным пониманием значения этой даты и значения сохранения памяти, поскольку, несмотря на все противоречия, все равно объединение против абсолютного зла необходимо и для США, и для России, и для всех стран, которые не желают повторения черной ночи, которая тогда накрыла полмира», — подытожил эксперт.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев обратил внимание, что контакты между РФ и США затруднены. Одной из причин является внутриполитический кризис в США, который заставляет главу Белого дома Дональда Трампа оставаться в стране. Приезд высокой делегации в Москву говорит о том, что Вашингтон оставляет для себя открытым окно и возможность для ведения диалога с Россией.

Парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Ранее приглашение посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях наряду с другими государственными лидерами было направлено президенту США Дональду Трампу.

Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что приезд О'Брайена в Москву свидетельствует о том, что Соединенные Штаты «чтят память об общих потерях», которые в годы войны понесли все союзники по антигитлеровской коалиции ради мира.