Москва,19 марта. Продление Евросоюзом антироссийских санкций является «катастрофической глупостью», свидетельствующей о потере Брюсселя связей с реальностью. Об этом в четверг заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это полная катастрофа евроинститутов с точки зрения внешнего облика, да и внутреннего содержания. Дополнительные рестрикции, которые уж точно никакие бонусы жителям ЕС не принесут, являются просто катастрофической глупостью», — отметила она.

По словам Захаровой, в то время как весь мир пытается удержаться на плаву и найти точки соприкосновения на фоне бушующего по всей планете коронавируса, Евросоюз продолжает вводить все новые, политически мотивированные ограничения.

Отметим, что ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт предложил отменить санкции. Он подчеркнул, что это даст толчок развитию экономики ФРГ, которая сильно просела из-за эпидемии коронавируса.Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС потеряли из-за санкций 240 млрд долларов, в то время как Россия — 50 млрд, а США — 17 млрд. По оценкам аналитиков, с 2014 года, когда были введены ограничения против РФ и контрмеры со стороны Москвы, экономика ФРГ ежемесячно теряет свыше 667 млн долларов.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 122,8 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело, погибших нет. По одной из версий, коронавирус, первая вспышка которого произошла в Китае, был занесен американцами вместе с дипломатической почтой. В одном из бывших американских консульств в КНР были найдены банки с надписью «Бактериологическая опасность».