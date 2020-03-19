Монако, 19 марта. Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Данные об этом подтвердила пресс-служба княжеского дворца.

В распространенном коммюнике говорится, что Альбер II сдал анализ в начале этой недели, и результаты были положительными. Сейчас состояние здоровья 62-летнего монарха не вызывает обеспокоенности, за ним постоянно наблюдает врач.

Уточняется, что Альбер II продолжает работать из своего кабинета, поддерживает постоянную связь с членами правительства и ближайшими соратниками. Во дворце подчеркнули, что князь убедительно просит все население Монако отнестись максимально серьезно к мерам по предупреждению распространения COVID-19 — в частности ограничить передвижения и сократить все контакты.

«Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», — цитирует РИА Новости текст коммюнике.

О состоянии здоровья супруги князя во дворце не сообщили.

По последним данным, во всем мире выявлено 227 тыс. 743 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 тыс. 318 пациентов скончались. 84 тыс. 532 человека выздоровели.

В России, как сообщалось ранее, подтверждены 199 случаев заболевания. Пять человек поправились и были выписаны из больниц. Сегодня режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 был введен на всей территории РФ.