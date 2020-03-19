Минпросвещения и Mail.ru Group увеличивают бесплатные платформы дистанционного обучения

Образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» на время дистанционного обучения в регионах предоставят школьникам бесплатный доступ к своим онлайн-курсам. В свою очередь Mail.ru Group запустила горячие линии в соцсетях, на которых учителя и преподаватели смогут получить ответы на интересующие вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Горячие линии по вопросам дистанционного образования

В официальном сообществе Минпросвещения «Мы учителя!» появится колл-центр на базе видеозвонков в ОК. А служба поддержки Одноклассников откроет дополнительную выделенную линию для учителей, по которой они смогут проконсультироваться по техническим вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Также в группах «Mail.ru Group для образования» ВКонтакте и в Одноклассниках будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки. А в случае, если у вас возникнут вопросы, с ними можно будет обратиться в личные сообщения группы: для оперативных консультаций Mail.ru Group привлекла более 100 сотрудников и амбассадоров компании.

ВКонтакте Команда подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями для образовательных учреждений, а в сообществе получить оперативную поддержку агентов.

Минпросвещения одобряет

В Минросвещения заинтересованы в том, чтобы все российские школы и колледжи могли оперативно перейти в дистанционный режим работы, в том числе с помощью общедоступных образовательных онлайн-платформ, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Сервисы социальных сетей Mail.ru Group пользуются популярностью.

«Мы приветствуем инициативу компании — расширить перечень доступных бесплатных образовательных платформ и ресурсов, и рекомендуем регионам также использовать их при необходимости. Это хорошая помощь учителям для организации учебного процесса в новом — дистанционном формате», — сказал Кравцов.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев обратил внимание, что экосистема Mail.ru Group охватывает свыше 90% пользователей рунета. Ежедневно сервисами группы пользуются и школьники, и студенты, и учителя.

«Собрали решения, которые помогут российским образовательным учреждениям просто, быстро и бесплатно перенести занятия из классов и аудиторий в Интернет. Мы готовы в режиме реального времени поддерживать школы и вузы», — заявил Добродеев.

Обучение в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники

Практически у каждого учащегося и преподавателя есть аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассники». Через эти сети школы свободно могут запустить дистанционное обучение, используя готовый набор инструментов.

Так, закрытые или публичные сообщества дают возможность публиковать записи, участвовать в обсуждениях, хранить учебные документы, конспекты, учебники.

Поддерживается функция прямых трансляций лекций, можно проводить дистанционные видеоуроки. Соцсети также поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек.

Образовательные сервисы в экосистеме Mail.ru Group

Бесплатное онлайн-обучение студенты и учащиеся школ могут получить от трех образовательных компаний: GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмика».

К примеру, портал GeekBrains позволит вузам бесплатно пользоваться собственной системой онлайн-обучения. На время карантина будет свободный доступ к курсам по таким направлениям, как программирование, дизайн, управление и маркетинг.

Онлайн-университет Skillbox, в свою очередь, открывает для самостоятельного изучения курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другие программы по маркетингу, дизайну и программированию. Кроме того, Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка.

На время карантина открывает доступ к своей системе дистанционного обучения и международная школа программирования для детей «Алгоритмика». Она специализируется на учебных программах по информатике для учеников младшей и средней школы.

С 23 марта по 12 апреля все школы в России из-за коронавируса уйдут на вынужденные каникулы, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения, рассказал ранее министр просвещения Сергей Кравцов. В Москве и Московской области на текущей неделе действует свободное посещение школ.