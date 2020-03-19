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Пушков раскритиковал генсека НАТО за хвастовство военными расходами во время коронавируса

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Пушков раскритиковал генсека НАТО за хвастовство военными расходами во время коронавирусаМосква, 19 марта. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об увеличении военных расходов стран альянса на фоне пандемии коронавируса в мире.

Столтенберг похвастался, что расходы на оборону в странах НАТО выросли на 4,6% в реальном выражении, передает RT. Он также выразил надежду, что эта тенденция сохранится, несмотря на экономические проблемы из-за COVID-19, и отметил, что инвестиции в оборону полезны даже в таких ситуациях, как нынешняя.

По мнению Пушкова, гордое заявление генсека Североатлантического альянса неуместно в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку увеличение оборонной статьи расходов выглядит странным на фоне никому ненужного повышения боеспособности стран.

«Генсек НАТО гордо заявил, что пандемия не влияет на боеспособность альянса, а в 2020 [году] европейские страны НАТО и Канада потратят на военные цели аж на 130 млрд [долларов] больше! Странно звучит в ситуации, когда эта боеспособность никому не нужна, а коронавирус косит тысячами граждан стран НАТО», — высказался сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов альянса за недостаточные расходы на коллективную оборону. Американский лидер призывал союзные государства довести расходы до 2% ВВП.

После саммита НАТО в Лондоне в 2019 году хозяин Белого дома заявил, что «отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, что они платят на 130 миллиардов долларов больше в год и на 400 миллиардов больше за три года». Он добавил, что для Соединенных Штатов это означает «никакого роста расходов, только глубокое уважение».

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Источник: Twitter
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