Микки Рурк вместе с другими звездами застрял в Латвии из-за карантина

Рига, 19 марта. Голливудский актер Микки Рурк, а также другие звезды кинематографа не могут покинуть Латвию, в которой из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Об этом сообщил продюсер компании «Forma Pro Films» Игорь Пронин.

Рурк прилетел в Латвию для съемок в фильме режиссера Мауро Борелли о Второй мировой войне. Некоторые сцены должны были снимать в Риге, Лигатне и Покайне.

Актеру понадобилось вернуться в США из-за контрактов, однако из-за чрезвычайных мер, введенных властями Латвии, он застрял в этой стране. Вместе с ним на съемках вынуждены оставаться и другие знаменитости – Роберт Неппер и Джексон Ретбоун.

«Мы сейчас думаем, как вернуть их на родину», — добавил Пронин.

По его словам, Рурк находится в изоляции и ни с кем не контактирует, чтобы не заразиться коронавирусом.

По последним данным, в Латвии зафиксировано 86 случаев заражения. В республике введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает приостановку всех международных пассажирских перевозок, запрет на проведение массовых мероприятий, а также работу учебных заведений.

В целом по всему миру заболели более 229 тысяч человек, скончались свыше девяти тысяч. Впервые о коронавирусе нового типа стало известно в конце прошлого года, вспышка произошла в китайском городе Ухань. Эксперты предполагают, что вирус могли завезти туда американские военные.