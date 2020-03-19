Венедиктов лично убедился, что принятый им на работу Жуков так и не стал «журналистом»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов был вынужден прийти на передачу Егора Жукова в качестве гостя, чтобы на личном примере научить молодого либертарианца профессии «оппозиционного журналиста».

В очередном выпуске программы «Условно Ваш» осужденный за экстремизм Егор Жуков побеседовал со своим непосредственным начальником Алексеем Венедиктовым, человеком, который после резонансного судебного процесса любезно предложил студенту ВШЭ работу на своем радио.

Примечательно, что с первых минут интервью главный редактор «Эха» начал указывать на несостоятельность ставших уже привычными антигосударственных тезисов либертарианца, отмечая низкий уровень профессиональной подготовки своего сотрудника.

Ты уже не мальчик

Начиная разговор, Жуков поинтересовался, как так вышло, что на радиостанции, которая на 66% принадлежит «Газпром-медиа», можно говорить все что угодно, даже про действующее руководство страны. Кроме того, ведущий выразил опасение в связи с тем, что холдинг в ближайшее время возглавит Александр Жаров, который «портил жизнь» оппозиционерам, будучи главой Роскомнадзора.

Венедиктов объяснил сложившуюся ситуацию тем, что «Эхо Москвы», безусловно являясь оппозиционным средством массовой информации, не говорит «ничего, кроме правды». По словам главреда, именно такой всегда была и остается неизменная редакционная политика радиостанции, позволяющая слушателям, читателям и подписчикам формировать свое собственное мнение о тех или иных событиях. Ведущий программы отметил, что в связи с такой политикой у людей «возникает когнитивный диссонанс, когда они понимают, кому принадлежит «Эхо» и — с другой стороны — что здесь говорят».

При этом Жуков попытался «подловить» Венедиктова, напомнив, что в одном из интервью популярному блогеру Юрию Дудю главред якобы согласился, что радиостанция «Эхо Москвы» существует как некая витрина, на которую власть может указывать и говорить о свободе слова в стране.

«Ну, это неточно, Егор. Вы же уже журналист. Я согласился, что радио «Эхо Москвы» в том числе существует и используется властями как витрина», — обратил внимание Алексей Венедиктов на попытку вырвать его слова из контекста, иронично призвав ставить Жукову дизлайки.

Опытный журналист также подчеркнул в беседе, что настоящий профессионализм сотрудников «Эха» заключается в том, что они в первую очередь представляют слушателей, интересующихся теми или иными вопросами политической повестки, а не себя или какие-то свои личные желания.

Министры уходят, Венедиктов остается

Отвечая на вопрос Жукова о том, может ли Венедиктов назвать себя оппозиционером, главред радиостанции тонко подметил, что, конечно, он считает себя «оппонентом власти». Однако, по словам Венедиктова, это не является препятствием для выстраивания конструктивного диалога с представителями руководства страны и, по всей видимости, не повлечет каких-либо сложностей в налаживании отношений с новым главой «Газпром-медиа». Это вынудило Жукова вернуться к первоначальному вопросу о холдинге, в связи с чем ведущий уточнил, не кажется ли главреду «Эха Москвы» такая ситуация унизительной?

«Нет, конечно! Потому что, если бы мне диктовалось (как вести профессиональную деятельность. — Прим. ред.), тогда она была бы унизительной. А здесь нет никакой диктовки. Я руковожу так, как считаю нужным, и радио работает вне зависимости от того, какой министр — друг Венедиктова. Друзья ушли, пришли другие, не друзья. Радио на это никак не работает. Чего тут унизительного?» — возмутился журналист.

Таким образом Венедиктов объяснил своему подчиненному, что представители либеральной оппозиции при «правильном» подходе вполне могут осуществлять свою деятельность и нести идеи в массы без какого-либо давления со стороны «режима».

У каждого либертарианца есть выбор

Затронув тему распада Советского Союза и политической деятельности Михаила Горбачева, Жуков попытался навязать собеседнику привычную оппозиционную повестку и провести параллель с сегодняшней реальностью, поинтересовавшись, может ли Венедиктов, как человек наблюдательный и наблюдающий, сказать, что «сейчас атмосфера в стране похожа на то, что было перед падением красного режима»?

«Нет, это не так», — категорично ответил руководитель «Эха», после чего перечислил глав российского государства, при которых ему и его коллегам довелось жить и работать.

Жуков в свою очередь выразил сожаление в связи с тем, что «жизни в итоге зависят от правителей» и «мы как народ очень длительное время живем только государственно-центрично». Однако Алексей Венедиктов вновь возразил, заявив, что «ничего подобного» нет, так как каждый гражданин делает свой личный выбор в меру своего собственного понимания, как «жить правильно».

«Когда мы слушаем своих друзей, мы корректируем свои жизни. Мы же не слушаем правителей в этом смысле. Но когда правительство открывает или закрывает возможности, вы либо пользуетесь этими возможностями, либо не пользуетесь. Это тоже ваш выбор. Это выбор не народа в целом, это выбор каждой семьи. И люди должны иметь право выбирать. Вы же либертарианцы! Вы же должны людям доверять!» — подытожил главный редактор «Эха».

Все, что осталось за кадром

Стоит отметить, что после завершения эфира Алексей Венедиктов в довольно резкой форме спросил у Егора Жукова, удалось ли ему в ходе этой беседы эффективно достичь желаемой цели? Студент ВШЭ лишь скромно ответил, что ему «понравилось», но глава радиостанции подчеркнул, что подобное эмоциональное восприятие — это другое, а вопрос профессиональной эффективности так и остался открытым.

Очевидно, что, согласившись принять участие в программы осужденного за экстремизм молодого либертарианца, Венедиктов решил в прямом эфире преподать Жукову урок журналистского мастерства после череды провальных интервью. В частности, известный телеведущий Владимир Познер в ходе беседы с молодым человеком выразил удивление в связи с его откровенной некомпетентностью, а депутат Виталий Милонов и вовсе общался с Жуковым в ироничной манере, но студенту далеко не сразу удалось это понять.

Таким образом, главный редактор «Эха Москвы» намекнул своему протеже на его реальное место не только в кругах либеральной оппозиции, но и в политике в целом.