Журавко «переименовал» коронавирус в честь Зеленского, устроившего коллапс в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает транспортный коллапс в Киеве, возникший вследствие закрытия метро, следствием тотального непрофессионализма киевских властей.
Ранее киевские власти распорядились закрыть метро на карантин, рассчитывая, что это поможет остановить распространение коронавируса. В качестве альтернативы метрополитену власти ввели маршруты наземного транспорта, дублирующие ветки метро. Увы, ничем хорошим это не кончилось. В столице Украины возник транспортный коллапс, а граждане отказались подчиняться требованиям, касающимся количества людей в салонах и безопасного расстояния между пассажирами.
Так, в Киеве возник трамвайный затор, поскольку после того, как в салон зашли более десяти человек, вагоновожатый отказался продолжать движение и вызвал полицию. За «принципиальным» трамваем выстроились еще десять. Прибывшая полиция отказалась разрешить движение без соблюдения карантинных требований, оказалось, это не первый подобный конфликт за день.
Жители украинской столицы, естественно, не в восторге от транспортной вакханалии, но надежд, что метро все-таки запустят, пока нет. Сообщается, что мэр Киева Виталий Кличко до окончания карантина исключил возможность возобновления работы метро, пусть даже в особом режиме.
«Безграмотные решения [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды приводят к коллапсу и хаосу во всех областях страны, пока еще остающихся под властью Киева, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это ярчайший показатель того, что грамотных специалистов-управленцев на Украине просто не осталось».
По мнению экс-депутата Рады, силовыми методами украинские власти с ситуацией не справятся: граждане крайне недовольны вводимыми карантинными мерами и не станут их соблюдать.
«Полиция будет просто не в состоянии навести порядок в Киеве и других украинских городах, — предрекает Журавко. — Напомню, все это происходит на фоне массовой истерии, на мой взгляд, неадекватной, которую намеренно раздувают на Западе в связи с коронавирусом. Эта истерия, в частности, привела к тому, что из Европы домой потянулись тысячи заробитчан (так на Украине называют гастарбайтеров, уехавших на заработки за границу. — Прим. ФАН). Все эти люди приехали домой, по большому счету, без денег, в некоторых случаях им даже не выплатили зарплату».
Наличие большого количества оставшихся без работы и без средств к существованию людей не способствует законопослушности граждан, предупреждает Журавко.
«О чем власти думали, когда останавливали метро?! — с возмущением спрашивает он. — Остановка метро в городах-миллионниках, закрытие больших транспортных узлов неизбежно приводит к коллапсу всей системы. А как добираться до работы людям, занятым на стратегических объектах, на предприятиях жизнеобеспечения, которые остановить невозможно? Об этом кто-нибудь подумал?!»
При этом люди, которых принудительно отправили на карантин, тоже возмущены, отмечает собеседник ФАН.
«Те, кого отправили на карантин, спрашивают: за счет чего нам жить, если мы сидим дома? Люди не в состоянии купить медикаменты, не могут приобрести самое необходимое. Панические настроения и хаос связаны и с тем, что за последние дни буквально рухнул украинский бизнес, что привело к валютным колебаниям. Обвал гривны тоже вызвал панику, и все это на фоне войны в Донбассе. Так что перспективы для Украины и ее граждан крайне удручающие. Впору «переименовать» этот коронавирус в честь Зеленского и его «95-го квартала» («Студия Квартал-95», которую связывают с Владимиром Зеленским. — Прим. ФАН) — не COVID-19, а «COVID — 95 квартал», — резюмировал Алексей Журавко.