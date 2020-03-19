Журавко «переименовал» коронавирус в честь Зеленского, устроившего коллапс в Киеве

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает транспортный коллапс в Киеве, возникший вследствие закрытия метро, следствием тотального непрофессионализма киевских властей.

Ранее киевские власти распорядились закрыть метро на карантин, рассчитывая, что это поможет остановить распространение коронавируса. В качестве альтернативы метрополитену власти ввели маршруты наземного транспорта, дублирующие ветки метро. Увы, ничем хорошим это не кончилось. В столице Украины возник транспортный коллапс, а граждане отказались подчиняться требованиям, касающимся количества людей в салонах и безопасного расстояния между пассажирами.

Так, в Киеве возник трамвайный затор, поскольку после того, как в салон зашли более десяти человек, вагоновожатый отказался продолжать движение и вызвал полицию. За «принципиальным» трамваем выстроились еще десять. Прибывшая полиция отказалась разрешить движение без соблюдения карантинных требований, оказалось, это не первый подобный конфликт за день.

Жители украинской столицы, естественно, не в восторге от транспортной вакханалии, но надежд, что метро все-таки запустят, пока нет. Сообщается, что мэр Киева Виталий Кличко до окончания карантина исключил возможность возобновления работы метро, пусть даже в особом режиме.

«Безграмотные решения [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды приводят к коллапсу и хаосу во всех областях страны, пока еще остающихся под властью Киева, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это ярчайший показатель того, что грамотных специалистов-управленцев на Украине просто не осталось».

По мнению экс-депутата Рады, силовыми методами украинские власти с ситуацией не справятся: граждане крайне недовольны вводимыми карантинными мерами и не станут их соблюдать.

«Полиция будет просто не в состоянии навести порядок в Киеве и других украинских городах, — предрекает Журавко. — Напомню, все это происходит на фоне массовой истерии, на мой взгляд, неадекватной, которую намеренно раздувают на Западе в связи с коронавирусом. Эта истерия, в частности, привела к тому, что из Европы домой потянулись тысячи заробитчан (так на Украине называют гастарбайтеров, уехавших на заработки за границу. — Прим. ФАН). Все эти люди приехали домой, по большому счету, без денег, в некоторых случаях им даже не выплатили зарплату».

Наличие большого количества оставшихся без работы и без средств к существованию людей не способствует законопослушности граждан, предупреждает Журавко.

«О чем власти думали, когда останавливали метро?! — с возмущением спрашивает он. — Остановка метро в городах-миллионниках, закрытие больших транспортных узлов неизбежно приводит к коллапсу всей системы. А как добираться до работы людям, занятым на стратегических объектах, на предприятиях жизнеобеспечения, которые остановить невозможно? Об этом кто-нибудь подумал?!»

При этом люди, которых принудительно отправили на карантин, тоже возмущены, отмечает собеседник ФАН.