Россия расширит список стран ЕС, гражданам которых запрещен въезд

Москва, 19 марта. Российские власти расширили список стран ЕС, гражданам которых запрещен въезд из-за коронавируса. Об этом в четверг заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что данное решение было принято в ответ на аналогичные действия, предпринятые странами ЕС.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Это вопрос паритета», — отметила Захарова.

Напомним, что ранее лидеры стран ЕС договорились запретить въезд в Европу граждан третьих государств из-за пандемии коронавируса. Более того, некоторые европейские государства закрывают границы даже перед гражданами других стран ЕС. Так, например, Германия ввела ограничения на въезд для жителей Австрии, Дании, Люксембурга, Франции, Швейцарии, Испании и Италии.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в декабре прошлого года в Китае. По одной из версий, вирус был завезен в страну с американской дипломатической почтой. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания находятся в Китае, Южной Корее, Испании, Италии, Германии и Иране. Сложной остается обстановка во Франции. Крупнейшие мероприятия, вроде чемпионата Европы по футболу и музыкального конкурса «Евровидение» оказались отменены.