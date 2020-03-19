Захарова назвала неприемлемым заявление главы дипломатии ЕС о Крыме

Москва, 19 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму.

«Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах», — цитирует ее ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не признает полуостров российским. Кроме того, по его словам, «усиливающаяся милитаризация полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе».

В самом Крыму заявили, что считают позицию ЕС лицемерной. Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что право на самоопределение зафиксировано в уставе ООН, а также в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года. Он также добавил, что жители полуострова уже не обращают внимание на подобные заявления западных политиков.

Как сообщал ранее «Федерал Пресс», 18 марта вошел в историю России как день воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. За шесть лет на полуострове произошли глобальные изменения. Были построены Крымский мост, международный аэропорт Симферополя, новая автотрасса «Таврида».

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал февраль 2014 года «точкой невозврата».

«Наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда», — цитирует его Infox.ru.

Политик подчеркнул, что шесть лет назад полуостров сделал свой выбор, и он был окончательным.

Однако киевские власти не оставляют идеи «вернуть» полуостров. В конце февраля этого года новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя». Его собираются отмечать ежегодно 26 февраля.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель тогда заявил, что Зеленскому стоило бы сосредоточиться на завершении гражданской войны в Донбассе, а также приложить усилия по развитию страны, но вместо этого Зеленский продолжает пребывать в иллюзиях, будто бы Крым хочет вернуться в состав Украины.