Главные новости 19 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 19 марта.

Телеведущая Леся Никитюк показала, как бы она могла выглядеть в конце карантина по коронавирусу. Леся Никитюк показала, как «растолстела» после карантина из-за коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ.

Лондонский фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства ликвидируется спустя три месяца. Навальный лишился спонсорских денег Чичваркина после закрытия фонда поддержки ФБК.

Региональные лаборатории Украины протестировали шесть образцов, все они оказались отрицательными. Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 16.

Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и ситуации с коронавирусом. Скончавшаяся пожилая москвичка с коронавирусом имела ряд хронических заболеваний.

При оформлении авиабилетов со скандального актера даже брали обещание, что на боту он будет вести себя спокойно. Панина отказываются вывозить с Маврикия после дебоша в самолете.

Украинский политолог Михаил Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине. Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине.

Актриса ведет себя провокационно после заявления о разводе. Муцениеце после расставания с Прилучным выложила фото с женатым мужчиной.

Бруно Брюинс упал в обморок на заседании парламента во время обсуждения коронавируса. Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание при обсуждении коронавируса в парламенте.

По словам украинского националиста, «если бы в мире не было вспышки коронавируса, то правящим силам нужно было бы ее придумать». Украинский радикал Корчинский назвал коронавирус «удачей» для Зеленского.