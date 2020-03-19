Захарова назвала провокацией готовящийся «марш на Крым»

Москва, 19 марта. «Марш на Крым», готовящийся организацией «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, является провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что эта акция запланирована на 3 мая.

«Организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить», — подчеркнула Захарова.

Напомним, деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» в Крыму обнаружили в мае 2018 года. В ФСБ заявили, что целью группировки является создание межнациональной напряженности на территории полуострова.

Лидер организации Рефат Чубаров еще в начале декабря объявил о шествии на Крым. Он заявлял, что речь идет о якобы «мирной акции», но и не исключал «силовой вариант прорыва». Планируется, что участники «марша» пересекут границу полуострова на пункте пропуска «Чонгар».

Политолог Владислав Ганжара заверил, что российские правоохранительные органы и пограничники не допустят никаких провокаций на границе. Эксперт не исключил, что никакого марша и вовсе не будет, а на Украине лишь «станут сотрясать информационное пространство».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также предупредил о серьезном отпоре в случае перехода границы участниками акции с нарушениями законодательства РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.