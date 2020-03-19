Заразившийся россиянин рассказал, как коронавирус лечат в Коммунарке

Москва, 19 марта. Заразившийся коронавирусом после поездки в Испанию россиянин Виталий рассказал о том, как проходит лечение в Коммунарке.

Молодой человек не сразу узнал о том, что он подхватил инфекцию, а лишь через несколько дней. За это время у него появились первые симптомы — слабость в теле, озноб, температура 37,5 градусов. После этого врачи установили, с кем Виталий контактировал за эти несколько дней, и отправили этих людей на карантин.

«Мне позвонили из Роспотребнадзора 15 числа, и в этот же день они отправили машину скорой помощи. Я нахожусь в отдельной палате, ко мне никого не пускают. В течение 14 дней я должен быть изолирован, берут анализы на первый, третий и десятый день нахождения в больнице», — рассказал мужчина телеканалу 360.

Виталий отметил, что, пока он находился дома, к нему в течение трех дней приезжали три бригады скорой помощи, которые провели три исследования. Еще два анализа пациент сдал уже в инфекционной больнице.

Молодой человек признался, что заболевание у всех протекает по-разному. У него проходит в легкой форме, а кто-то по несколько суток лежит с температурой выше 39 градусов, которую никто не может сбить.

Врачи ходят по больнице в масках и специальных защитных костюмах. В палаты они заходят 1-2 раза в день. Кормят пациентов 3 раза в день. Помимо обычной еды заболевших балуют яблочными чипсами и пирожками.

Обустройством палаты Виталий тоже остался весьма доволен. В ней есть удобная, регулируемая кровать с пультом, телевизор, радио, кондиционер, бесплатный WI-FI и собственная душевая с туалетом.

Напомним, что вспышка коронавируса впервые произошла в декабре прошлого года в Китае. По одной из версий, источником инфекции стали летучие мыши, которых едят в КНР. По другой — вирус был завезен из США дипломатической почтой.