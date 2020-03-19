Эксперты назвали самые полезные добавки в чай

Москва, 19 марта. Чай обладает тонизирующим свойством, прекрасно утоляет жажду и содержит дубильные вещества, которые подавляют болезнетворные микробы.

Эксперты портала «Медикфорум» рассказали о полезных добавках в чай. Среди них шиповник, который богат витаминами и микроэлементами.

Шиповник способствует хорошему кровообращению, положительно влияет на пищеварение, укрепляет иммунитет. Вкус шиповника насыщенный. Он противопоказан людям с тромбофлебитом, варикозом, тромбозом.

А корица делает чай сладким на вкус, улучшает настроение, ускоряет обмен веществ, согревает органы дыхательной системы. Но эта добавка не рекомендуется при повышенном артериальном давлении, пишет «Газета Кемерова».

Эксперты советуют пить чай с кардамоном, он лечит воспалительные процессы ротовой полости и помогает при расстройствах пищеварительной системы. Многим понравится анис в чае, который тоже полезен при простуде.

Анис оказывает отхаркивающий эффект, увеличивает лактацию у кормящих матерей. Чай с жасмином помогает снять усталость, улучшает аппетит, придает бодрость. Жасмин отлично подходит для тех, кто следит за своим весом.

Поддержать иммуннитет поможет имбирь, этот корень лучше мелко нарезать и перетереть с сахаром. Он также полезен при бессоннице. А цветки календулы нормализуют давление, облегчают состояние при простуде.

Эксперты напоминают, что при первых признаках болезни не надо заниматься самолечением, а просят сразу обращаться к врачу.