Москва, 19 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слова музыканта Сергея Шнурова, недавно занявшегося политикой, о Крыме. Он призвал «певцов, парикмахеров и банщиков» заниматься своим профессиональным делом.

Лидер группы «Ленинград», вступивший в «Партию роста», ранее в интервью в ответ на вопрос о статусе Крыма неопределенно сказал: «Поживем — увидим», пишет ForPost.

Жириновский резко отреагировал на такую позицию исполнителя.

«Он уже себя закопал. Его спрашивают: «Крым наш?». Он молчит. Все! Куда ты идешь в политику, если мы уже поправку в конституцию внесли, что никто не может говорить о возврате каких-то территорий и отторжении?» — возмутился политик, выступая в Государственной думе.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что каждый, будь то певец, парикмахер или представитель другой профессии, должен заниматься своим делом.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Провели голосование в соответствии с Уставом ООН и международным правом. В тот год около 97% крымчан высказались за становление региона российским.

На Украине, однако, все еще не смирились с решением крымчан. Полуостров Киев безосновательно считает своей, но «временно оккупированной» территорией. Россию на Украине называют «страной-агрессором». Между тем множество стран давно уже признали российский статус Крыма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что власти России никому не позволят вмешиваться в свои внутренние дела.