Малинкович: КПРФ разочаровала людей альянсами с Ходорковским и Грудининым

Санкт-Петербург, 19 марта. Современная партия КПРФ разочаровала население и испортила мнение о коммунистах, в России необходимо обновление левого движения. Об этом заявил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович.

Он принял участие в пресс-конференции «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?», которая прошла в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Политолога спросили о том, можно ли говорить о предательстве современных коммунистов, которые, как утверждалось, уже не являются интернационалистами и спонсируются олигархами, в том числе Павлом Грудининым.

«Я хотел бы уточнить, что я представляю совершенно другую партию, у нас был свой кандидат — [депутат Максим] Сурайкин, лидер нашей партии. Грудинин — это просто олигарх, который купил возможность выдвижения от парламентской партии на выборах, ничего больше», — сказал Малинкович.

Он отметил, что представление о нынешних коммунистах из-за КПРФ существенно изменилось, но подчеркнул, что не стоит судить обо всех коммунистах по отдельной «отличившейся» партии.

«Это полная чушь. Откройте нашу программу, устав… Конечно, мы интернационалисты. Действительно, эта партия [КПРФ] очень сильно разочаровала население, это ясно. Она вступала в альянсы с [беглым олигархом Михаилом] Ходорковским, тут же Грудинин… Совершенно неслыханно беспартийного и очень богатого человека с зарубежными счетами выдвигать», — пояснил спикер.

По мнению Малинковича, говорить о предательстве современных коммунистов нельзя, поскольку они, по его словам, все же формируют альтернативную повестку.

Однако провести среди них обновление определенно стоит.