Миро поддержала Аршавина в споре с Барановской из-за алиментов

Москва, 19 марта. Популярный блогер Лена Миро поддержала бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, потребовавшего уменьшить сумму алиментов.

Звезда российского футбола подал в суд на мать троих своих детей Юлию Барановскую. 38-летний мужчина рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей, напомнила «Вечерняя Москва».

«Сама Барановская — многодетная мать. О чем она думала, когда рожала от случайного сожителя детей? Явно не о том, чем их кормить, когда ее бросят, — указала Миро в своем блоге в «Живом журнале». — Тем не менее, я всегда на стороне матерей. Нельзя бросать на произвол судьбы тех, кто нуждается в помощи».

По словам Миро, Аршавин, пока играл, платил экс-возлюбленной пять миллионов рублей ежемесячно на всех детей, потом выплаты снизились до 300 тысяч рублей на каждого отпрыска.

Блогер с удивлением задала вопрос, куда можно деть пять миллионов рублей. Более того, сама Барановская не сидит без дела — ведет телепрограммы и участвует в различных проектах, отметила она.

По мнению Миро, система вычета из зарплаты суммы алиментов «бредовая». Писательница считает, что отцы должны платить нормальную фиксированную сумму, которая позволит обеспечить адекватную жизнь ребенка. По ее словам, ста тысяч рублей на жизнь несовершеннолетнего вполне хватит — а «если богатый, сам даст».

«Больше 50 тысяч в месяц брать с отца можно лишь добровольно. Но и меньше — никак. Не можешь платить, сажать на урановые рудники — там зарплаты хорошие. Деньги, естественно, перечислять на счет детей», — подчеркнула Миро.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская были вместе с 2003 года, спустя десять лет отношений пара рассталась, отметила «Газета Кемерова». Барановская родила экс-футболисту сборной РФ трех детей: сыновей Артема и Арсения, дочь Яну. У спортсмена также есть дочь Есения от брака с журналисткой Алисой Казьминой, напомнил «Пятый канал».