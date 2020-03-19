В России расшифровали геном коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Геном коронавируса расшифровали в России Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения, специалисты из петербургского Научно-исследовательского института имени А. А. Смородинцева секвенировали из материала от пациента первый полный геном коронавируса. «Критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения», — заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. Генетическое исследование сохранено в международной базе данных, которая используется ВОЗ и ведущими мировыми группами специалистов для мониторинга глобальной эволюции вируса. В России зафиксировано более 140 случаев заражения. Многие регионы ввели режим повышенной готовности. Всего в мире, по последним данным, новым коронавирусом заразились почти 220 тысяч человек.

Малый и средний бизнес освободят от страховых взносов Изменение экономической обстановки из-за коронавируса тоже требует решений. Так правительство России ввело мораторий по выплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в этом сегменте заняты миллионы людей, и они оказались в очень непростой ситуации. Запрет на выплаты сможет их поддержать. «Помимо этого вводится временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — добавил премьер. Срок моратория по страховым взносам и отсрочки арендных платежей составят три месяца. Помимо этого, Мишустин призвал граждан не паниковать, потому что у России есть все необходимые ресурсы для борьбы с эпидемией. Кстати, панику могут нагнетать фейковые новости, но за это последует наказание. Так жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе. В частности, она сообщала о заболевших на территории региона, а эта информация не была подтверждена.