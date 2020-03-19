Шарий предупредил украинцев о сайте-ловушке с вакансиями в Крыму

Киев, 19 марта. Украинский сайт по поиску работы work.ua, владельцы которого заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта в Донбассе, обманывает соискателей и размещает для них объявления-ловушки, заявил блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий.

Он обратил внимание на появление баннеров с рекламой этого ресурса на улицах украинских городов.

«Данная супер-патриотическая компания размещает вакансии из Крыма с зарплатой в рублях и спокойно ставит объявления компаний олигархов, напрямую связанных с «реваншем». Прямо не снимая вышиванки и под пение гимна», — поразился Шарий.

Отметим, что в разделах с вакансиями «по областям» на work.ua, опубликованы вакансии в Алуште, Евпатории, Севастополе и Симферополе.

По его данным, этот сайт принадлежит политически ангажированным людям, которые заинтересованы в продолжении гражданской войны на Украине, поддерживают русофобские настроения и гнут линию об «оккупации» Крыма.

В связи с этим он предостерег украинских пользователей от регистрации на этом сайте, заполнения на нем каких-либо анкет, отправки своих личных данных и резюме. По его словам, руководство work.ua может в дальнейшем использовать эту информацию в своих личных целях, пишет РИА SM-News.

Напомним, Крым вышел из состава Украины в 2014 году после того, как в этой стране произошел госпереворот. Крымчане провели всеобщий референдум, по итогам которого приняли решение о воссоединении с РФ. Однако, как пишет «Царьград», киевские власти не признают легитимность волеизъявления народа и обвиняют Россию в «оккупации» полуострова. Участники украинских националистических движений создают черные списки политиков, общественных деятелей и представителей шоу-бизнеса, которым запрещают въезд на Украину за посещение Крыма,

Отношение украинских властей к крымскому вопросу все чаще вызывает удивление в других странах мира. Так, несколькими днями ранее шведский журналист Стефан Лидгрен обвинил киевские власти в «фашистских методах» давления на Россию с помощью водной блокады полуострова.

По мнению Линдгрена, «украинским националистам Крым нужен как инструмент агитации и распространения русофобии, а вот страдания гражданского населения полуострова, среди которого много украинцев, им безразличны, видимо», отмечает НСН.