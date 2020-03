Турция бросила на произвол судьбы военных в Идлибе ради нарушения перемирия боевиками

Турецкие военные стали жертвой вооруженных боевиков в Идлибе, решивших пойти против своих спонсоров из Анкары, ударив из засады по турецкому конвою на трассе М4. Что может сделать Турция для выполнения взятых на себя обязательств и сохранения жизни своих военных — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Жители Сирии сегодня зафиксировали передвижение очередных конвоев Вооруженных сил Турции на северо-западе страны.

Согласно сообщениям в социальных сетях, один турецкий конвой, состоящий преимущественно из бронетехники, был замечен в окрестностях Сахль ар-Руджа, в направлении населенного пункта Абу-Зубейр.

Еще один конвой турецкой военной техники, уже с бронетранспортерами, был замечен непосредственно в городе Идлиб, который в настоящий момент фактически контролируется протурецкими боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

Федеральное агентство новостей неоднократно рассказывало, что Турция активно сотрудничает с радикальными исламистами, не только поставляя им вооружение и обеспечивая прикрытие, но и прямо участвуя в боевых действиях на стороне террористов.

Несмотря на увеличение военного присутствия на северо-западе Сирии, Турция по-прежнему не выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения 5 марта в Москве.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердил, что де-факто Турция не смогла до конца разблокировать трассу М4, несмотря на обязательства, в результате чего полного перемирия в Идлибе нет.

Несмотря на тот факт, что Турция оказывает значительную поддержку вооруженным формированиям боевиков в Идлибе, многие из них прямо заявили о своем нежелании присоединяться к прекращению огня.

В частности, об этом рассказали полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам», тесно связанной с Турцией. Но даже несмотря на факты неподчинения, мы видим, что боевики «Тахрир аш-Шам» до сих пор находятся рядом с турецким наблюдательным пунктом на юге Идлиба. Подтверждают это фотографии военного журналиста Олега Блохина.

Впрочем, от тесной дружбы с боевиками страдают сами турецкие военные. Сегодня неизвестные устроили подрыв двух самодельных взрывных устройств на трассе М4 «Хасака – Алеппо» рядом с населенным пунктом Муканбаль, когда там проезжал турецкий военный патруль. В результате погибли двое турецких солдат.

Протурецкие ресурсы обвинили в этом группировку «Хуррас ад-Дин» (связана с «Аль-Каидой»1, запрещенной в РФ), однако сами террористы заявили о своей непричастности к инциденту.

Тем не менее, засада на турецких солдат отлично демонстрирует, что Турция не в состоянии обеспечить контроль над боевиками, которым сама же и оказывает поддержку.

Боевики вооруженных группировок всячески пытаются помешать выполнению одного из ключевых пунктов московского соглашения, а именно — обеспечения безопасного проезда по стратегической трассе М4. Для этого террористы блокирую трассу при помощи земляных валов и даже подрывают посты. По информации военного журналиста Евгения Поддубного, М4 уже перекопана в десяти местах. Одно из препятствий расположено рядом с населенным пунктом Найраб.

Для срыва патрулирования боевики также выводят на трассу для протеста якобы «мирных жителей». Однако распространяемое террористами видео, в котором те угрожают убивать военных как России и Сирии, так и Турции, отлично демонстрирует «мирный настрой» протестующих.

The moderate and opposition are on the #M4 highway. Threaten the #Turks. They are waiting for the #Russians, promising to cut off their heads, return the #M5 and reach #Damascus. pic.twitter.com/2MPOJCfrpD