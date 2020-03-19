Турция бросила на произвол судьбы военных в Идлибе ради нарушения перемирия боевиками

Турецкие военные стали жертвой вооруженных боевиков в Идлибе, решивших пойти против своих спонсоров из Анкары, ударив из засады по турецкому конвою на трассе М4. Что может сделать Турция для выполнения взятых на себя обязательств и сохранения жизни своих военных — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Жители Сирии сегодня зафиксировали передвижение очередных конвоев Вооруженных сил Турции на северо-западе страны.

Согласно сообщениям в социальных сетях, один турецкий конвой, состоящий преимущественно из бронетехники, был замечен в окрестностях Сахль ар-Руджа, в направлении населенного пункта Абу-Зубейр.

Еще один конвой турецкой военной техники, уже с бронетранспортерами, был замечен непосредственно в городе Идлиб, который в настоящий момент фактически контролируется протурецкими боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

Федеральное агентство новостей неоднократно рассказывало, что Турция активно сотрудничает с радикальными исламистами, не только поставляя им вооружение и обеспечивая прикрытие, но и прямо участвуя в боевых действиях на стороне террористов.

Несмотря на увеличение военного присутствия на северо-западе Сирии, Турция по-прежнему не выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения 5 марта в Москве.

Повторение истории

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердил, что де-факто Турция не смогла до конца разблокировать трассу М4, несмотря на обязательства, в результате чего полного перемирия в Идлибе нет.

«Мы наблюдаем ситуацию, схожу с тем, что было после подписания сочинских соглашений в 2018 году, когда Турция не выполняла условия и попросту тянула время для своей выгоды. Однако в этот раз, если ситуация будет затягиваться, и Анкара не будет выполнять договоренности, никто не будет так долго ждать и начнутся конкретные действия», — говорит Рожин.

Турецкие прокси отказались подчиняться Анкаре

Несмотря на тот факт, что Турция оказывает значительную поддержку вооруженным формированиям боевиков в Идлибе, многие из них прямо заявили о своем нежелании присоединяться к прекращению огня.

В частности, об этом рассказали полевые командиры «Хайят Тахрир аш-Шам», тесно связанной с Турцией. Но даже несмотря на факты неподчинения, мы видим, что боевики «Тахрир аш-Шам» до сих пор находятся рядом с турецким наблюдательным пунктом на юге Идлиба. Подтверждают это фотографии военного журналиста Олега Блохина.

Впрочем, от тесной дружбы с боевиками страдают сами турецкие военные. Сегодня неизвестные устроили подрыв двух самодельных взрывных устройств на трассе М4 «Хасака – Алеппо» рядом с населенным пунктом Муканбаль, когда там проезжал турецкий военный патруль. В результате погибли двое турецких солдат.

Протурецкие ресурсы обвинили в этом группировку «Хуррас ад-Дин» (связана с «Аль-Каидой»1, запрещенной в РФ), однако сами террористы заявили о своей непричастности к инциденту.

Тем не менее, засада на турецких солдат отлично демонстрирует, что Турция не в состоянии обеспечить контроль над боевиками, которым сама же и оказывает поддержку.

«Для того, чтобы прекратить нарушение перемирия, Турции нужно устранять верхушку командования этих боевиков. Но и при этом, там все равно велик процент фанатиков, не желающих участвовать в любых структурах, где речь идет о перемирии с Дамаском. Чтобы привести боевиков к общему знаменателю, по-хорошему там нужно проводить контртеррористическую операцию. Однако Турция всячески отлынивает от этого. Ведь это не только затраты ресурсов, но и разрушение позиций Анкары в Идлибе», — замечает Рожин.

Срыв московских договоренностей

Боевики вооруженных группировок всячески пытаются помешать выполнению одного из ключевых пунктов московского соглашения, а именно — обеспечения безопасного проезда по стратегической трассе М4. Для этого террористы блокирую трассу при помощи земляных валов и даже подрывают посты. По информации военного журналиста Евгения Поддубного, М4 уже перекопана в десяти местах. Одно из препятствий расположено рядом с населенным пунктом Найраб.

Для срыва патрулирования боевики также выводят на трассу для протеста якобы «мирных жителей». Однако распространяемое террористами видео, в котором те угрожают убивать военных как России и Сирии, так и Турции, отлично демонстрирует «мирный настрой» протестующих.

The moderate and opposition are on the #M4 highway. Threaten the #Turks. They are waiting for the #Russians, promising to cut off their heads, return the #M5 and reach #Damascus. pic.twitter.com/2MPOJCfrpD — Jarrah Jalil (@JalilJarrah) March 17, 2020

По мнению Бориса Рожина, если бы Турция хотела, она бы могла увеличить непосредственное военное присутствие вдоль трассы М4 и всячески пытаться мешать боевикам.

«Но мы видим, что они этого не делают. И боевики могут использовать даже спецтехнику для возведения рвов и тех же валов. Думаю, по этому поводу Турции уже задают вопросы по линии российского МИДа и линии военного взаимодействия, в том числе сил, присутствующих в Идлибе», — говорит собеседник ФАН.

Сирийцам нужно действовать

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, чтобы избежать провокаций со стороны боевиков, а также нарушение режима прекращения огня, Сирийской арабской армии (САА) необходимо занять трассу М4, как это было сделано с трассой М5 «Хама – Алеппо».

«То есть, полный физический контроль, в том числе и с севера от трассы М4, чтобы нельзя было обстреливать ее с помощью минометов и стрелкового вооружения. Если Турция будет продолжать ломать комедию, трасса конечно не будет разблокирована. И рано или поздно, сирийская армия продолжит наступление в Идлибе», — заключает Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.