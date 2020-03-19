Двое турецких военных подорвались в сирийском Идлибе

Дамаск, 19 марта. Двое турецких военных погибли при срабатывании взрывного устройства в сирийском Идлибе. Инцидент произошел во время следования турецкого военного конвоя по трассе М4, взрыв прогремел возле населенного пункта Мухамбаль.

Отметим, что трасса М4, как и большая часть провинции Идлиб на сегодняшний день контролируется террористическими группировками. Некоторых боевиков, которые воюют против правительственных сил Сирии, вооружает и всячески поддерживает Турция.

Ситуация в регионе обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции армии САР, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате обстрела погибло 36 турецких военных, которые оказались в наступающих рядах террористов. Сирия возложила всю ответственность на Анкару, обвинив ее в поддержке терроризма.

После этого президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подтвердили приверженность к астанинскому мирному процессу, договорились объявить в Идлибе режим прекращения огня, а также возобновить патрулирование трассы М4.