ПВО ДНР сбила разведывательный беспилотник ВСУ

Донецк, 19 марта. Подразделения противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики сбили беспилотник Вооруженных сил Украины, который силовики использовали для разведки и корректировки минометного огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, инцидент произошел в минувшую среду. Аппарат ликвидировали неподалеку от Донецка.

«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» беспилотник был своевременно обнаружен и сбит», – указали в УНМ ДНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении Минских соглашений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин охарактеризовал ситуацию в Донбассе емкой фразой «не мир и не война».